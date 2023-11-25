25 ноября 2023
24 ноября 2023

Житель ЯНАО получил посылку с гнилой тыквой вместо гостинцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский магистральный сортировочный центр Почты России. Екатеринбург, машина, почта россии, автомобиль, доставка писем
Посылка была отправлена Почтой России Фото:

Житель ЯНАО обнаружил свою посылку в Гыде, только вместо сыра, кофе, колбасы и шоколада в ней лежала гнилая тыква. Груз был отправлен Почтой России.

«Посылку нашли в Гыде. Вот что вложили вместо сыра, кофе, колбасы и шоколада. Вытащили почти всю посылку. Вложили огромную тыкву», — сообщил пострадавший ямалец корреспонденту URA.RU.

Внешний вид коробки, несмотря на явное ее вскрытие, сохранен. По информации пострадавшего, сортировка посылок осуществляется в Новом Уренгое.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Почты России с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Тыква лежала в посылке вместо продуктов
Тыква лежала в посылке вместо продуктов

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Житель ЯНАО обнаружил свою посылку в Гыде, только вместо сыра, кофе, колбасы и шоколада в ней лежала гнилая тыква. Груз был отправлен Почтой России. «Посылку нашли в Гыде. Вот что вложили вместо сыра, кофе, колбасы и шоколада. Вытащили почти всю посылку. Вложили огромную тыкву», — сообщил пострадавший ямалец корреспонденту URA.RU. Внешний вид коробки, несмотря на явное ее вскрытие, сохранен. По информации пострадавшего, сортировка посылок осуществляется в Новом Уренгое. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Почты России с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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