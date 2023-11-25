Житель ЯНАО получил посылку с гнилой тыквой вместо гостинцев. Фото

26 ноября 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

Посылка была отправлена Почтой России Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель ЯНАО обнаружил свою посылку в Гыде, только вместо сыра, кофе, колбасы и шоколада в ней лежала гнилая тыква. Груз был отправлен Почтой России. «Посылку нашли в Гыде. Вот что вложили вместо сыра, кофе, колбасы и шоколада. Вытащили почти всю посылку. Вложили огромную тыкву», — сообщил пострадавший ямалец корреспонденту URA.RU. Внешний вид коробки, несмотря на явное ее вскрытие, сохранен. По информации пострадавшего, сортировка посылок осуществляется в Новом Уренгое. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Почты России с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Тыква лежала в посылке вместо продуктов Подписчик telegram-канала «Ямал. округ белых ночей»

Житель ЯНАО обнаружил свою посылку в Гыде, только вместо сыра, кофе, колбасы и шоколада в ней лежала гнилая тыква. Груз был отправлен Почтой России. «Посылку нашли в Гыде. Вот что вложили вместо сыра, кофе, колбасы и шоколада. Вытащили почти всю посылку. Вложили огромную тыкву», — сообщил пострадавший ямалец корреспонденту URA.RU. Внешний вид коробки, несмотря на явное ее вскрытие, сохранен. По информации пострадавшего, сортировка посылок осуществляется в Новом Уренгое. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Почты России с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.