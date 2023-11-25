Посылка была отправлена Почтой России
Житель ЯНАО обнаружил свою посылку в Гыде, только вместо сыра, кофе, колбасы и шоколада в ней лежала гнилая тыква. Груз был отправлен Почтой России.
«Посылку нашли в Гыде. Вот что вложили вместо сыра, кофе, колбасы и шоколада. Вытащили почти всю посылку. Вложили огромную тыкву», — сообщил пострадавший ямалец корреспонденту URA.RU.
Внешний вид коробки, несмотря на явное ее вскрытие, сохранен. По информации пострадавшего, сортировка посылок осуществляется в Новом Уренгое.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Почты России с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Тыква лежала в посылке вместо продуктов
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