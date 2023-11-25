Нейропсихолог объяснила сколько можно играть в компьютер без вреда здоровью

26 ноября 2023 в 04:43 Размер текста - 17 +

Длительная игра формирует зависимость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Увлечение компьютерными играми может принести как пользу, так и вред здоровью. Многое зависит от того, способен ли человек контролировать свое время, уделяемое этому увлечению. Об этом рассказала клинический нейропсихолог Ирина Хвингия. «В научных исследованиях описывается позитивное влияние игр на когнитивные функции. Однако игры могут быть полезны при условии, что не вытесняют остальные занятия. Чтобы не формировать зависимость, можно играть не больше часа в день», — приводит слова Хвингия радио Sputnik . Психолог отметила, что при определенных нарушениях здоровья играть в компьютерные игры нужно еще меньше. У людей, которые страдают вегетативными нарушениями, могут от святящегося экрана усиливаться головные боли. Поэтому и 15 минут в день таким людям будет более чем достаточно. Хвингия ранее назвала продукты, которые повышают настроение. Среди них жирная рыба и морская капуста. В таких продуктах содержится полный спектр витаминов и полезный для здоровья йод. Они повышают концентрацию внимания, поддерживают работоспособность и улучшают работу надпочечников. Быстро поднимают настроение шоколад и бананы.

Увлечение компьютерными играми может принести как пользу, так и вред здоровью. Многое зависит от того, способен ли человек контролировать свое время, уделяемое этому увлечению. Об этом рассказала клинический нейропсихолог Ирина Хвингия. «В научных исследованиях описывается позитивное влияние игр на когнитивные функции. Однако игры могут быть полезны при условии, что не вытесняют остальные занятия. Чтобы не формировать зависимость, можно играть не больше часа в день», — приводит слова Хвингия радио Sputnik. Психолог отметила, что при определенных нарушениях здоровья играть в компьютерные игры нужно еще меньше. У людей, которые страдают вегетативными нарушениями, могут от святящегося экрана усиливаться головные боли. Поэтому и 15 минут в день таким людям будет более чем достаточно. Хвингия ранее назвала продукты, которые повышают настроение. Среди них жирная рыба и морская капуста. В таких продуктах содержится полный спектр витаминов и полезный для здоровья йод. Они повышают концентрацию внимания, поддерживают работоспособность и улучшают работу надпочечников. Быстро поднимают настроение шоколад и бананы.