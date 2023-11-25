25 ноября 2023

Зеленский заявил о сложной ситуации на границе с Польшей

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Украина имеет план по разрешению ситуации с блокадой от Польши, заявил Владимир Зеленский Фото:

Киев имеет сложности на границе с Польшей из-за политических моментов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас есть сложности на границе <…> Я считаю, прежде всего, из-за некоторых политических шагов наших соседей», — рассказал Владимир Зеленский во время пресс-конференции после прошедшего в Киеве саммита Grain from Ukraine. Его слова передает украинское агентство УНИАН. Он отметил, что у Украины есть определенный план для разрешения проблемной ситуации.

В ноябре Варшава начала блокировку автомобильных контрольно-пропускные пункты. В связи с этим у Украины начались проблемы с поставками топлива. Отмечается, что из-за блокады Киев мог потерять до 400 миллионов евро. Отношения между Киевом и Варшавой в настоящий момент накалены.

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Киев имеет сложности на границе с Польшей из-за политических моментов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «У нас есть сложности на границе <…> Я считаю, прежде всего, из-за некоторых политических шагов наших соседей», — рассказал Владимир Зеленский во время пресс-конференции после прошедшего в Киеве саммита Grain from Ukraine. Его слова передает украинское агентство УНИАН. Он отметил, что у Украины есть определенный план для разрешения проблемной ситуации. В ноябре Варшава начала блокировку автомобильных контрольно-пропускные пункты. В связи с этим у Украины начались проблемы с поставками топлива. Отмечается, что из-за блокады Киев мог потерять до 400 миллионов евро. Отношения между Киевом и Варшавой в настоящий момент накалены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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