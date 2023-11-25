Сотни тюменских детей встретили прибытие поезда Деда Мороза. Видео

26 ноября 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

В Тюмень 26 ноября прибыл поезд Деда Мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени 26 ноября сотни детей встретили прибытие поезда Деда Мороза. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. «В Тюмень в 10:00 прибыл поезд Деда Мороза. Сотни детей с родителями пришли на это событие. Под веселые звуки музыки костюмированные персонажи вместе с маленькими жителями города устроили танцы, чтобы не замерзнуть в этот морозный, но солнечный день. После зажигательных танцев из поезда под бурные овации вышел Дед Мороз», — рассказал журналист URA.RU. Праздничный поезд отправился 11 ноября из Великого Устюга. Он объедет более 80 городов России. Стоимость билетов на представления начинается от двух тысяч рублей. Покупка билетов на поезд открыли в Тюмени 7 ноября. Жители за 10 минут раскупили их все.

В Тюмени 26 ноября сотни детей встретили прибытие поезда Деда Мороза. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. «В Тюмень в 10:00 прибыл поезд Деда Мороза. Сотни детей с родителями пришли на это событие. Под веселые звуки музыки костюмированные персонажи вместе с маленькими жителями города устроили танцы, чтобы не замерзнуть в этот морозный, но солнечный день. После зажигательных танцев из поезда под бурные овации вышел Дед Мороз», — рассказал журналист URA.RU. Праздничный поезд отправился 11 ноября из Великого Устюга. Он объедет более 80 городов России. Стоимость билетов на представления начинается от двух тысяч рублей. Покупка билетов на поезд открыли в Тюмени 7 ноября. Жители за 10 минут раскупили их все.