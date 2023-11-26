Европа скупила половину российского СПГ

Европа массово скупает СПГ из России в преддверии зимнего сезона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Европа нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ с целью пережить предстоящую зиму. Она скупила более половины российского природного газа. Только за этот год страны Евросоюза приобрели газа на 6,1 миллиарда евро. Об этом сообщает ряд российских экспертов.

«Страны ЕС закупили более половины экспортируемого Россией СПГ», — передает РИА Новости, ссылаясь на заявления экспертов. Только Литва и Эстония, которые в настоящий момент придерживаются антироссийской политики, закупили СПГ на сумму в 6,1 миллиарда евро, отмечает Евростат.

По словам заместителя руководителя финансово-технологической компании Only Bank Виталия Китайчука, странам Европы необходимо кратно нарастить поставки неродного газа, чтобы пережить зиму. «Поиск альтернатив российскому топливу требует времени, а в морозы возможен ажиотаж, и цены взлетят. Профицита топлива Европе ожидать точно не стоит», — уточнил Виталий Китайчук. При этом по оценкам Агентства экологических расследований (EIA), к концу 2024-го мировой спрос на СПГ из РФ вырастет на 16%. В настоящий момент из России получают 32,5 миллиона тонн газа в год. Основными импортерами российского сжиженного газа являются Франция, Бельгия, Испания и другие мировые страны.

Как рассказал глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер, российский газ поступает во многие из тех стран, которые публично отказались от него. К примеру, газ продолжает поставляться в Австрию по транзиту через Украину. В Польше также отметили, что российский СПГ завоевывает европейские рынки. Ранее ЕС установил максимальную стоимость цен на импортируемый газ.