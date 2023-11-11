Миллер: публично отказавшиеся от газа РФ страны продолжают его получать

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, миллер алексей
Европейские страны продолжают получать российский газ, подчеркнул Алексей Миллер Фото:
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Газовый кризис в Европе

Российский газ поступает во многие страны из тех, которые отказались от соответствующего сырья. Об этом заявил глава госкорпорации «Газпром» Алексей Миллер.

«Мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от его потребления», — подчеркнул Алексей Миллер в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Сообщение опубликовано в telegram-канале последнего. Миллер уточнил, что газ продолжает поставляться в Австрию по транзиту через Украину. Также российское энергосырье продолжает экспортироваться на юг и юго-восток европейской части.

Ранее журналисту URA.RU рассказали о последствиях прекращения работы транзита через Украину. Эксперт рынка углеводородов Владимир Демидов подчеркнул что тогда пострадают Австрия и Словакия, лишившись российского газа. В настоящий момент страны ЕС столкнулись с резким повышением цен на российский газ. Отмечалось, что США намерены «задушить» проект российской компании «Новатэк» по добыче природного газа «Арктик СПГ — 2», передает «Национальная служба новостей».

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Российский газ поступает во многие страны из тех, которые отказались от соответствующего сырья. Об этом заявил глава госкорпорации «Газпром» Алексей Миллер. «Мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от его потребления», — подчеркнул Алексей Миллер в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Сообщение опубликовано в telegram-канале последнего. Миллер уточнил, что газ продолжает поставляться в Австрию по транзиту через Украину. Также российское энергосырье продолжает экспортироваться на юг и юго-восток европейской части. Ранее журналисту URA.RU рассказали о последствиях прекращения работы транзита через Украину. Эксперт рынка углеводородов Владимир Демидов подчеркнул что тогда пострадают Австрия и Словакия, лишившись российского газа. В настоящий момент страны ЕС столкнулись с резким повышением цен на российский газ. Отмечалось, что США намерены «задушить» проект российской компании «Новатэк» по добыче природного газа «Арктик СПГ — 2», передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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