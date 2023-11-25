Мэр Шадринска (Курганская область) Антон Мокан рассказал, как его мама с юных лет работала на заводе. Она вырастила сыновей и занимается воспитанием внуков. Об этом глава города сообщил в Telegram.
«Моя мама работала с шестнадцати лет токарем-полуавтоматчиком на телефонном заводе, а последние 20 лет до пенсии — аппаратчиком на ШААЗе. Она воспитала троих сыновей, а сегодня — любимая бабушка четверых внуков», — рассказал Мокан в своем telegram-канале. К посту он прикрепил фото с мамой.
Мокан призвал земляков не забывать о своих матерях и поздравить их с праздником. По его словам, не важно сколько лет человеку, но пока мама рядом — всегда есть любовь и поддержка.
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