25 ноября 2023
24 ноября 2023

Глава Шадринска Мокан рассказал о своей маме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕР. Курган , мокан антон
Мэр Шадринска Мокан поздравил маму с праздником Фото:

Мэр Шадринска (Курганская область) Антон Мокан рассказал, как его мама с юных лет работала на заводе. Она вырастила сыновей и занимается воспитанием внуков. Об этом глава города сообщил в Telegram.

«Моя мама работала с шестнадцати лет токарем-полуавтоматчиком на телефонном заводе, а последние 20 лет до пенсии — аппаратчиком на ШААЗе. Она воспитала троих сыновей, а сегодня — любимая бабушка четверых внуков», — рассказал Мокан в своем telegram-канале. К посту он прикрепил фото с мамой.

Мокан призвал земляков не забывать о своих матерях и поздравить их с праздником. По его словам, не важно сколько лет человеку, но пока мама рядом — всегда есть любовь и поддержка.

Глава Шадринска Мокан поздравил маму с праздником и рассказал о ее трудовом пути
Глава Шадринска Мокан поздравил маму с праздником и рассказал о ее трудовом пути
Фото:

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Мэр Шадринска (Курганская область) Антон Мокан рассказал, как его мама с юных лет работала на заводе. Она вырастила сыновей и занимается воспитанием внуков. Об этом глава города сообщил в Telegram. «Моя мама работала с шестнадцати лет токарем-полуавтоматчиком на телефонном заводе, а последние 20 лет до пенсии — аппаратчиком на ШААЗе. Она воспитала троих сыновей, а сегодня — любимая бабушка четверых внуков», — рассказал Мокан в своем telegram-канале. К посту он прикрепил фото с мамой. Мокан призвал земляков не забывать о своих матерях и поздравить их с праздником. По его словам, не важно сколько лет человеку, но пока мама рядом — всегда есть любовь и поддержка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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