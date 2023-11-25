Глава Шадринска Мокан рассказал о своей маме. Фото

26 ноября 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Мэр Шадринска Мокан поздравил маму с праздником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Шадринска (Курганская область) Антон Мокан рассказал, как его мама с юных лет работала на заводе. Она вырастила сыновей и занимается воспитанием внуков. Об этом глава города сообщил в Telegram. «Моя мама работала с шестнадцати лет токарем-полуавтоматчиком на телефонном заводе, а последние 20 лет до пенсии — аппаратчиком на ШААЗе. Она воспитала троих сыновей, а сегодня — любимая бабушка четверых внуков», — рассказал Мокан в своем telegram-канале. К посту он прикрепил фото с мамой. Мокан призвал земляков не забывать о своих матерях и поздравить их с праздником. По его словам, не важно сколько лет человеку, но пока мама рядом — всегда есть любовь и поддержка. Глава Шадринска Мокан поздравил маму с праздником и рассказал о ее трудовом пути Фото: telegram-канал Антона Мокана, https://t.me/anton_mokan

Мэр Шадринска (Курганская область) Антон Мокан рассказал, как его мама с юных лет работала на заводе. Она вырастила сыновей и занимается воспитанием внуков. Об этом глава города сообщил в Telegram. «Моя мама работала с шестнадцати лет токарем-полуавтоматчиком на телефонном заводе, а последние 20 лет до пенсии — аппаратчиком на ШААЗе. Она воспитала троих сыновей, а сегодня — любимая бабушка четверых внуков», — рассказал Мокан в своем telegram-канале. К посту он прикрепил фото с мамой. Мокан призвал земляков не забывать о своих матерях и поздравить их с праздником. По его словам, не важно сколько лет человеку, но пока мама рядом — всегда есть любовь и поддержка.