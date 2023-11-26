Песков объяснил, почему Москва называет власть на Украине «режимом»

Киевский режим на Украине называют режимом из-за ущемления русскоязычных людей, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Суть власти на Украине заключается в ущемлении прав русскоязычного населения. При этом нынешнее правительство было сформировано в результате государственного переворота, когда была свергнута легитимная власть в стране на тот момент. Именно поэтому в России называют текущее украинское правительство — киевским режимом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«[Экстремистские заявления] — это суть киевского режима. Мы поэтому называем его режимом. Мы же неспроста его так называем. В нормальном руководстве страны не может быть таких заявлений [направленные против русскоязычного населения], в стране, где живут миллионы русских. Поэтому только в режиме могут быть такие заявления», — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Фрагмент интервью тот опубликовал в своем telegram-канале.

Пресс-секретарь также отметил, что никогда в современной Европе силовой переворот в другой стране не воспринимался как праздник. Песков добавил, что тогда была свергнута именно легитимная власть. По итогу это привело к расцвету в стране нацистских настроений.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на днях признался, что Киев не соблюдает им же введенные послабления в законопроект о национальных меньшинствах в адрес русскоязычного населения. Он заявил, что у русских нацменьшинств на Украине никаких прав быть не может вообще.