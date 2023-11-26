В США зарезали полицейского, запустившего мировую волну протестов

В США убили полицейского, из-за которого началось движение Black lives matter
© Служба новостей «URA.RU»
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По одной из версии, Дерек Шовин скончался от передозировки наркотиков Фото:

В американской тюрьме зарезали полицейского Дерека Шовина. В 2020 году его посадили за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщают местные СМИ. Убийство Флойда спровоцировало протестное движение Black lives matter по всему миру.

«В США умер полицейский Дерек Шовин, которого на днях в тюрьме несколько раз ударили ножом», — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на американские СМИ. Отмечается, что бывший полицейский скончался в больнице.

Из-за убийства Флойда в США начались протестные акции Black Lives Matter. В тюрьме Шовин должен был отбыть наказание длиною в 22 года. Также есть версия, что экс-полицейский скончался от передозировки наркотиков.

Дерек Шовин стал известен в 2020 году, когда задержал Флойда и задушил его коленом. Флойд был убит во время задержания после попытки расплатиться в магазине фальшивой купюрой. Инцидент попал на видео и вызвал серию массовых беспорядков в городах Америки, которые потом оформились в общественное движение BLM. Активисты данного движения выступают против насилия со стороны полиции и расизма.

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В американской тюрьме зарезали полицейского Дерека Шовина. В 2020 году его посадили за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщают местные СМИ. Убийство Флойда спровоцировало протестное движение Black lives matter по всему миру. «В США умер полицейский Дерек Шовин, которого на днях в тюрьме несколько раз ударили ножом», — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на американские СМИ. Отмечается, что бывший полицейский скончался в больнице. Из-за убийства Флойда в США начались протестные акции Black Lives Matter. В тюрьме Шовин должен был отбыть наказание длиною в 22 года. Также есть версия, что экс-полицейский скончался от передозировки наркотиков. Дерек Шовин стал известен в 2020 году, когда задержал Флойда и задушил его коленом. Флойд был убит во время задержания после попытки расплатиться в магазине фальшивой купюрой. Инцидент попал на видео и вызвал серию массовых беспорядков в городах Америки, которые потом оформились в общественное движение BLM. Активисты данного движения выступают против насилия со стороны полиции и расизма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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