Папа Римский заявил о воспалении легких

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Папа Римский будет в Дубае 1 декабря Фото:

Папа Римский Франциск заявил, что заболел воспалением легких. Он подтвердил планы поехать в Дубай 1 декабря на климатическую конференцию ООН.

«Сегодня я не могу выступить из окна (Апостольского дворца — ред. URA.RU), потому что у меня воспаление легких», — сообщил он во время традиционного воскресного обращения. Он отметил, что 1 декабря отправится в Дубай на климатическую конференцию ООН.

Ранее председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил, что Папа Римский позвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в конце ноября-начале декабря в ОАЭ. По его словам, Он отметил, что решение о поездке патриарх Кирилл примет сам.

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Папа Римский Франциск заявил, что заболел воспалением легких. Он подтвердил планы поехать в Дубай 1 декабря на климатическую конференцию ООН. «Сегодня я не могу выступить из окна (Апостольского дворца — ред. URA.RU), потому что у меня воспаление легких», — сообщил он во время традиционного воскресного обращения. Он отметил, что 1 декабря отправится в Дубай на климатическую конференцию ООН. Ранее председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил, что Папа Римский позвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в конце ноября-начале декабря в ОАЭ. По его словам, Он отметил, что решение о поездке патриарх Кирилл примет сам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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