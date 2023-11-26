Папа Римский заявил о воспалении легких

Папа Римский Франциск заявил, что заболел воспалением легких. Он подтвердил планы поехать в Дубай 1 декабря на климатическую конференцию ООН.
«Сегодня я не могу выступить из окна (Апостольского дворца — ред. URA.RU), потому что у меня воспаление легких», — сообщил он во время традиционного воскресного обращения. Он отметил, что 1 декабря отправится в Дубай на климатическую конференцию ООН.
Ранее председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил, что Папа Римский позвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в конце ноября-начале декабря в ОАЭ. По его словам, Он отметил, что решение о поездке патриарх Кирилл примет сам.
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