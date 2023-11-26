Россия отправит учителей с учебниками в Таджикистан

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В Таджикистан отправят учителей по русскому языку, физике, биологии и химии Фото:

Министерство просвещения России отправит учителей и учебники по русскому языку в Таджикистан. Специалисты по физике, биологии химии и русскому языку будут работать в методических центрах на базе школ, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Мы на базе этих школ сейчас создаем методические центры, направляем учителей, и не только русского языка — физики, биологии, химии <…> Принято решение очень важное — о поставке учебников по русскому языку», — сказал Сергей Кравцов на передаче «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что появилась договоренность о подготовке учителей для Таджикистана на базе российских центров и университетов. Кравцов отметил, что сейчас в республике открыто пять российских школ, конкурс в которые составляет десять человек на место.

Президент РФ Владимир Путин заявил 21 ноября, что правительство будет выделять по 200 миллионов на учебники для русскоязычных школ Таджикистана. Решение будет реализовано в 2023 и 2024 годах.

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Министерство просвещения России отправит учителей и учебники по русскому языку в Таджикистан. Специалисты по физике, биологии химии и русскому языку будут работать в методических центрах на базе школ, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. «Мы на базе этих школ сейчас создаем методические центры, направляем учителей, и не только русского языка — физики, биологии, химии <…> Принято решение очень важное — о поставке учебников по русскому языку», — сказал Сергей Кравцов на передаче «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Он уточнил, что появилась договоренность о подготовке учителей для Таджикистана на базе российских центров и университетов. Кравцов отметил, что сейчас в республике открыто пять российских школ, конкурс в которые составляет десять человек на место. Президент РФ Владимир Путин заявил 21 ноября, что правительство будет выделять по 200 миллионов на учебники для русскоязычных школ Таджикистана. Решение будет реализовано в 2023 и 2024 годах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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