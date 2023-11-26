Захарова: Макс Фадеев дал «пощечину» Западу

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова назвала Макса Фадеевым талантом Фото:

Продюсер Макс Фадеев дал «пощечину» Западу, так как написанная им песня «Мой мармеладный» вошла в тройку мирового чарта Viral 50 в Spotify. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «отменять Россию» бессмысленно.

«Звучит как пощечина „отменяльщикам“ России. Куда вам до Федора Михайловича Достоевского, когда со всеми вашими деньгами и ресурсами даже в нынешних условиях в лидеры вырвалась российская песня» — заявила Захарова в своем telegram-канале.

Она назвала Макса Фадеева талантом и отметила, что его песни будут слушать и петь несмотря на установки номенклатурной мысли. По ее словам, отменять культуру — это пытаться выпить море или подмести пустыню.

Песня «Мой мармеладный» в исполнении российской певицы Кати Лель спустя 20 лет после выхода вошла в тройку мирового чарта Viral 50 в Spotify. В данный плейлист попадают треки, которые быстрее всего набирают популярность. Чарт обновляется ежедневно. В ноябре трек «Мой мармеладный» стал часто появляться в соцсети TikTok. Иностранные пользователи снимали под обычную и ускоренную версии песни и изображали стереотипную российскую моду, одеваясь в шубы и меховые шапки.

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Продюсер Макс Фадеев дал «пощечину» Западу, так как написанная им песня «Мой мармеладный» вошла в тройку мирового чарта Viral 50 в Spotify. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «отменять Россию» бессмысленно. «Звучит как пощечина „отменяльщикам“ России. Куда вам до Федора Михайловича Достоевского, когда со всеми вашими деньгами и ресурсами даже в нынешних условиях в лидеры вырвалась российская песня» — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она назвала Макса Фадеева талантом и отметила, что его песни будут слушать и петь несмотря на установки номенклатурной мысли. По ее словам, отменять культуру — это пытаться выпить море или подмести пустыню. Песня «Мой мармеладный» в исполнении российской певицы Кати Лель спустя 20 лет после выхода вошла в тройку мирового чарта Viral 50 в Spotify. В данный плейлист попадают треки, которые быстрее всего набирают популярность. Чарт обновляется ежедневно. В ноябре трек «Мой мармеладный» стал часто появляться в соцсети TikTok. Иностранные пользователи снимали под обычную и ускоренную версии песни и изображали стереотипную российскую моду, одеваясь в шубы и меховые шапки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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