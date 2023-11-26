N12: ХАМАС выполнит просьбу Путина

N12: ХАМАС освободит россиянина по просьбе Путина

26 ноября 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Ожидается, что ХАМАС освободит россиянина по просьбе Путина, сообщили израильские СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС сегодня может освободить жителя Израиля с российским гражданством по просьбе президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил израильский телеканал N12. «По просьбе Путина. Ожидается, что сегодня ХАМАС освободит израильтянина, имеющего российское гражданство», — говорится на сайте телеканала . Официальных подтверждений ни ХАМАС, ни МИД РФ не давали. URA.RU направило запрос в МИД РФ. Ответ ожидается.

Палестинское движение ХАМАС сегодня может освободить жителя Израиля с российским гражданством по просьбе президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил израильский телеканал N12. «По просьбе Путина. Ожидается, что сегодня ХАМАС освободит израильтянина, имеющего российское гражданство», — говорится на сайте телеканала. Официальных подтверждений ни ХАМАС, ни МИД РФ не давали. URA.RU направило запрос в МИД РФ. Ответ ожидается.