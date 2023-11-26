N12: ХАМАС выполнит просьбу Путина

N12: ХАМАС освободит россиянина по просьбе Путина
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Ожидается, что ХАМАС освободит россиянина по просьбе Путина, сообщили израильские СМИ Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС сегодня может освободить жителя Израиля с российским гражданством по просьбе президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил израильский телеканал N12.

«По просьбе Путина. Ожидается, что сегодня ХАМАС освободит израильтянина, имеющего российское гражданство», — говорится на сайте телеканала. Официальных подтверждений ни ХАМАС, ни МИД РФ не давали.

URA.RU направило запрос в МИД РФ. Ответ ожидается.

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Палестинское движение ХАМАС сегодня может освободить жителя Израиля с российским гражданством по просьбе президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил израильский телеканал N12. «По просьбе Путина. Ожидается, что сегодня ХАМАС освободит израильтянина, имеющего российское гражданство», — говорится на сайте телеканала. Официальных подтверждений ни ХАМАС, ни МИД РФ не давали. URA.RU направило запрос в МИД РФ. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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