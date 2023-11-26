N12: ХАМАС выполнит просьбу Путина

Ожидается, что ХАМАС освободит россиянина по просьбе Путина, сообщили израильские СМИ
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Палестинское движение ХАМАС сегодня может освободить жителя Израиля с российским гражданством по просьбе президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил израильский телеканал N12.
«По просьбе Путина. Ожидается, что сегодня ХАМАС освободит израильтянина, имеющего российское гражданство», — говорится на сайте
URA.RU направило запрос в МИД РФ. Ответ ожидается.
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