Финляндия готова закрыть все КПП на границе с Россией

26 ноября 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Петре Орпо заявил, что Финляндия может предоставить убежище в аэропорту Хельсинки-Вантаа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Финляндия закроет последний пункт пропуска на границе с РФ, если продолжится неконтролируемое прибытие людей из третьих стран. Об этом заявил глава финского правительства Петре Орпо. «При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои пункты, и сосредоточит прием запросов на убежище в другом месте, кроме восточной границы», — сообщил Орпо в интервью радио Suomi. Он отметил, что есть возможность предоставить убежище в аэропорту Хельсинки-Вантаа или морских портах, но не на восточной границе. Большинство контрольно-пропускных пунктов (КПП) на восточной границе Финляндии не будут работать до 23 декабря из-за решения заместителя канцлера юстиции Микко Пуумалайнена. Четыре КПП — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирале» — были закрыты начиная с 18 ноября. В будущем планируется установить ограждения на границе с РФ.

Финляндия закроет последний пункт пропуска на границе с РФ, если продолжится неконтролируемое прибытие людей из третьих стран. Об этом заявил глава финского правительства Петре Орпо. «При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои пункты, и сосредоточит прием запросов на убежище в другом месте, кроме восточной границы», — сообщил Орпо в интервью радио Suomi. Он отметил, что есть возможность предоставить убежище в аэропорту Хельсинки-Вантаа или морских портах, но не на восточной границе. Большинство контрольно-пропускных пунктов (КПП) на восточной границе Финляндии не будут работать до 23 декабря из-за решения заместителя канцлера юстиции Микко Пуумалайнена. Четыре КПП — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирале» — были закрыты начиная с 18 ноября. В будущем планируется установить ограждения на границе с РФ.