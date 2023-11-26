Финляндия готова закрыть все КПП на границе с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Петре Орпо заявил, что Финляндия может предоставить убежище в аэропорту Хельсинки-Вантаа Фото:

Финляндия закроет последний пункт пропуска на границе с РФ, если продолжится неконтролируемое прибытие людей из третьих стран. Об этом заявил глава финского правительства Петре Орпо.

«При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои пункты, и сосредоточит прием запросов на убежище в другом месте, кроме восточной границы», — сообщил Орпо в интервью радио Suomi. Он отметил, что есть возможность предоставить убежище в аэропорту Хельсинки-Вантаа или морских портах, но не на восточной границе.

Большинство контрольно-пропускных пунктов (КПП) на восточной границе Финляндии не будут работать до 23 декабря из-за решения заместителя канцлера юстиции Микко Пуумалайнена. Четыре КПП — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирале» — были закрыты начиная с 18 ноября. В будущем планируется установить ограждения на границе с РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Финляндия закроет последний пункт пропуска на границе с РФ, если продолжится неконтролируемое прибытие людей из третьих стран. Об этом заявил глава финского правительства Петре Орпо. «При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои пункты, и сосредоточит прием запросов на убежище в другом месте, кроме восточной границы», — сообщил Орпо в интервью радио Suomi. Он отметил, что есть возможность предоставить убежище в аэропорту Хельсинки-Вантаа или морских портах, но не на восточной границе. Большинство контрольно-пропускных пунктов (КПП) на восточной границе Финляндии не будут работать до 23 декабря из-за решения заместителя канцлера юстиции Микко Пуумалайнена. Четыре КПП — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирале» — были закрыты начиная с 18 ноября. В будущем планируется установить ограждения на границе с РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...