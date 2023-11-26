Россия потребовала от Британии объясниться за срыв мирного договора с Украиной

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Борис Джонсон, stock
Британии стоит прокомментировать заявление о Борисе Джонсоне, говорится в документе Фото:

Британским властям стоит ответить на неудобные вопросы о срыве мирных переговоров по Украине на фоне высказываний главы фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии. Об этом следует из заявления российского посольства в Лондоне.

«Очевидно, что выход на переговорное решение был упущен при существенном вкладе Великобритании, что имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения» — говорится в заявлении. Текст опубликован в telegram-канале посольства. Ведомство призвало британскую сторону прокомментировать слова Арахамии.

Ранее лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что конфликт на Украине мог завершиться в 2022 году во время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, однако бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание ничего не подписывать с российской стороной. Он отметил, что на Украине нужно вынести на референдум вопрос о переговорах с РФ.

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Британским властям стоит ответить на неудобные вопросы о срыве мирных переговоров по Украине на фоне высказываний главы фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии. Об этом следует из заявления российского посольства в Лондоне. «Очевидно, что выход на переговорное решение был упущен при существенном вкладе Великобритании, что имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения» — говорится в заявлении. Текст опубликован в telegram-канале посольства. Ведомство призвало британскую сторону прокомментировать слова Арахамии. Ранее лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что конфликт на Украине мог завершиться в 2022 году во время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, однако бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание ничего не подписывать с российской стороной. Он отметил, что на Украине нужно вынести на референдум вопрос о переговорах с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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