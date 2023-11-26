Россия потребовала от Британии объясниться за срыв мирного договора с Украиной

26 ноября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Британии стоит прокомментировать заявление о Борисе Джонсоне, говорится в документе Фото: Официальный сайт президента Украины Британским властям стоит ответить на неудобные вопросы о срыве мирных переговоров по Украине на фоне высказываний главы фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии. Об этом следует из заявления российского посольства в Лондоне. «Очевидно, что выход на переговорное решение был упущен при существенном вкладе Великобритании, что имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения» — говорится в заявлении. Текст опубликован в telegram-канале посольства. Ведомство призвало британскую сторону прокомментировать слова Арахамии. Ранее лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что конфликт на Украине мог завершиться в 2022 году во время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, однако бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание ничего не подписывать с российской стороной. Он отметил, что на Украине нужно вынести на референдум вопрос о переговорах с РФ.

Британским властям стоит ответить на неудобные вопросы о срыве мирных переговоров по Украине на фоне высказываний главы фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии. Об этом следует из заявления российского посольства в Лондоне. «Очевидно, что выход на переговорное решение был упущен при существенном вкладе Великобритании, что имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения» — говорится в заявлении. Текст опубликован в telegram-канале посольства. Ведомство призвало британскую сторону прокомментировать слова Арахамии. Ранее лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что конфликт на Украине мог завершиться в 2022 году во время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, однако бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание ничего не подписывать с российской стороной. Он отметил, что на Украине нужно вынести на референдум вопрос о переговорах с РФ.