Валиева победила в заключительном этапе Гран-при России в Москве

Фигуристка Камила Валиева одержала победу в соревнованиях девушек на шестом, заключительном, этапе Гран-при России в Москве. Это стало первой в сезоне победой олимпийской чемпионки 2022 года.
Валиева одержала победу, заработав 226,22 балла. Второе место заняла Вероника Яметова, а третьей стала Софья Муравьева. Теперь спортсменки готовятся к финалу Гран-при, который состоится в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске.
Международный союз конькобежцев 1 марта 2022 года принял решение временно отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации. Это произошло из-за российско-украинского конфликта.
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