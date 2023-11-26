Валиева победила в заключительном этапе Гран-при России в Москве

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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, олимпийская сборная, олимпийцы, валиева камила
Камилла Валиева набрала 226,22 балла Фото:

Фигуристка Камила Валиева одержала победу в соревнованиях девушек на шестом, заключительном, этапе Гран-при России в Москве. Это стало первой в сезоне победой олимпийской чемпионки 2022 года.

Валиева одержала победу, заработав 226,22 балла. Второе место заняла Вероника Яметова, а третьей стала Софья Муравьева. Теперь спортсменки готовятся к финалу Гран-при, который состоится в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске.

Международный союз конькобежцев 1 марта 2022 года принял решение временно отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации. Это произошло из-за российско-украинского конфликта.

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Фигуристка Камила Валиева одержала победу в соревнованиях девушек на шестом, заключительном, этапе Гран-при России в Москве. Это стало первой в сезоне победой олимпийской чемпионки 2022 года. Валиева одержала победу, заработав 226,22 балла. Второе место заняла Вероника Яметова, а третьей стала Софья Муравьева. Теперь спортсменки готовятся к финалу Гран-при, который состоится в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Международный союз конькобежцев 1 марта 2022 года принял решение временно отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации. Это произошло из-за российско-украинского конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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