25 ноября 2023
24 ноября 2023

В Тюменской области сотни человек заразились ВИЧ-инфекцией

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской область из 818 заразившихся людей трое подростки Фото:

В Тюменской области 818 человек заразились ВИЧ-инфекцией в этом году. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За девять месяцев выявлено 818 ВИЧ-инфицированных больных, из них трое подростков. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ишиме. При этом отмечается снижение ВИЧ-инфекции на 5,2% в сравнении с прошлым годом», — передают слова санврача журналисты 72.RU.

Представители роспотребнадзора рассказал, что в регионе в прошлом году заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 4,9%. В 2022 году было зарегистрировано 1051 новый случай. В 2021 году было больше — 1105 человек. В ведомстве также отметили, что чаще всего заболевание передается половым путем — 84,6%.

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В Тюменской области 818 человек заразились ВИЧ-инфекцией в этом году. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «За девять месяцев выявлено 818 ВИЧ-инфицированных больных, из них трое подростков. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ишиме. При этом отмечается снижение ВИЧ-инфекции на 5,2% в сравнении с прошлым годом», — передают слова санврача журналисты 72.RU. Представители роспотребнадзора рассказал, что в регионе в прошлом году заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 4,9%. В 2022 году было зарегистрировано 1051 новый случай. В 2021 году было больше — 1105 человек. В ведомстве также отметили, что чаще всего заболевание передается половым путем — 84,6%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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