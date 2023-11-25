В Тюменской области сотни человек заразились ВИЧ-инфекцией

26 ноября 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

В Тюменской область из 818 заразившихся людей трое подростки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области 818 человек заразились ВИЧ-инфекцией в этом году. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «За девять месяцев выявлено 818 ВИЧ-инфицированных больных, из них трое подростков. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ишиме. При этом отмечается снижение ВИЧ-инфекции на 5,2% в сравнении с прошлым годом», — передают слова санврача журналисты 72.RU. Представители роспотребнадзора рассказал, что в регионе в прошлом году заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 4,9%. В 2022 году было зарегистрировано 1051 новый случай. В 2021 году было больше — 1105 человек. В ведомстве также отметили, что чаще всего заболевание передается половым путем — 84,6%.

В Тюменской области 818 человек заразились ВИЧ-инфекцией в этом году. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «За девять месяцев выявлено 818 ВИЧ-инфицированных больных, из них трое подростков. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ишиме. При этом отмечается снижение ВИЧ-инфекции на 5,2% в сравнении с прошлым годом», — передают слова санврача журналисты 72.RU. Представители роспотребнадзора рассказал, что в регионе в прошлом году заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 4,9%. В 2022 году было зарегистрировано 1051 новый случай. В 2021 году было больше — 1105 человек. В ведомстве также отметили, что чаще всего заболевание передается половым путем — 84,6%.