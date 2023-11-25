25 ноября 2023

В екатеринбургском ТЦ «Гринвич» раздались выстрелы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины начали стрелять около продуктового «Гипербола» в ТЦ «Гринвич» Фото:

В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» вечером 26 ноября раздались выстрелы. Очевидцы сообщили, что два молодых человека повздорили в одном из кафе, начали драться, а после достали пистолеты. Видео происшествия появилось в сети.

«В Гринвиче только что стреляли двое мужчин. При выстрелах все начали разбегаться, „как в фильмах“. Предварительно пострадавших нет», — сообщили URA.RU очевидец. Он уточнил, что всего прозвучало 8 выстрелов.

Мужчин, сразу после того, как они достали пистолеты, задержала охрана. На месте работают сотрудники полиции. В администрации ТЦ от комментария пока воздержались.

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» вечером 26 ноября раздались выстрелы. Очевидцы сообщили, что два молодых человека повздорили в одном из кафе, начали драться, а после достали пистолеты. Видео происшествия появилось в сети. «В Гринвиче только что стреляли двое мужчин. При выстрелах все начали разбегаться, „как в фильмах“. Предварительно пострадавших нет», — сообщили URA.RU очевидец. Он уточнил, что всего прозвучало 8 выстрелов. Мужчин, сразу после того, как они достали пистолеты, задержала охрана. На месте работают сотрудники полиции. В администрации ТЦ от комментария пока воздержались. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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