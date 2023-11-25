В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» вечером 26 ноября раздались выстрелы. Очевидцы сообщили, что два молодых человека повздорили в одном из кафе, начали драться, а после достали пистолеты. Видео происшествия появилось в сети.
«В Гринвиче только что стреляли двое мужчин. При выстрелах все начали разбегаться, „как в фильмах“. Предварительно пострадавших нет», — сообщили URA.RU очевидец. Он уточнил, что всего прозвучало 8 выстрелов.
Мужчин, сразу после того, как они достали пистолеты, задержала охрана. На месте работают сотрудники полиции. В администрации ТЦ от комментария пока воздержались.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.