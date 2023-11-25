В екатеринбургском ТЦ «Гринвич» раздались выстрелы. Видео

26 ноября 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Мужчины начали стрелять около продуктового «Гипербола» в ТЦ «Гринвич» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» вечером 26 ноября раздались выстрелы. Очевидцы сообщили, что два молодых человека повздорили в одном из кафе, начали драться, а после достали пистолеты. Видео происшествия появилось в сети. «В Гринвиче только что стреляли двое мужчин. При выстрелах все начали разбегаться, „как в фильмах“. Предварительно пострадавших нет», — сообщили URA.RU очевидец. Он уточнил, что всего прозвучало 8 выстрелов. Мужчин, сразу после того, как они достали пистолеты, задержала охрана. На месте работают сотрудники полиции. В администрации ТЦ от комментария пока воздержались. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» вечером 26 ноября раздались выстрелы. Очевидцы сообщили, что два молодых человека повздорили в одном из кафе, начали драться, а после достали пистолеты. Видео происшествия появилось в сети. «В Гринвиче только что стреляли двое мужчин. При выстрелах все начали разбегаться, „как в фильмах“. Предварительно пострадавших нет», — сообщили URA.RU очевидец. Он уточнил, что всего прозвучало 8 выстрелов. Мужчин, сразу после того, как они достали пистолеты, задержала охрана. На месте работают сотрудники полиции. В администрации ТЦ от комментария пока воздержались. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.