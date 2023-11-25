Полиция ищет второго участника стрельбы в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

26 ноября 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Один из участников конфликта был задержан сотрудниками полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Одного из участников потасовки с пистолетами в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге разыскивает полиция. Он поймал такси и уехал в больницу для оказания первой медицинской помощи. Второго мужчину задержали, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых. «На данный момент один из участников потасовки уже задержан и дает сыщикам уголовного розыска показания. Это уроженец одной из бывших союзных республик по имени Гусейн 1992 года рождения, имеющий, по предварительным данным, гражданство нашей страны. <…> Сотрудники полиции устанавливают его личность и местонахождение, чтобы официально допросить и выяснить, что кроется за произнесенной Гусейном фразой о причинах конфликта якобы из-за «личных неприязненных отношений», — отметил полковник Горелых. Он уточнил, что по итогам работы сотрудники МВД примут обоснованное процессуальное решение. Также Валерий Горелых подтвердил информацию о том, что мужчины стреляли из травматических пистолетов. «Орудие преступления — два травматических пистолета марки „Зигзаур“ калибра 10 миллиметров и „Хорхе“ калибра 9 миллиметров. Представители МВД изъяли и сейчас проверяют, имеются ли на „стволы“ соответствующие разрешения», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге раздались выстрелы. Очевидцы рассказали корреспонденту агентства, что конфликт между мужчинами начался с драки, после чего началась перестрелка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одного из участников потасовки с пистолетами в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге разыскивает полиция. Он поймал такси и уехал в больницу для оказания первой медицинской помощи. Второго мужчину задержали, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых. «На данный момент один из участников потасовки уже задержан и дает сыщикам уголовного розыска показания. Это уроженец одной из бывших союзных республик по имени Гусейн 1992 года рождения, имеющий, по предварительным данным, гражданство нашей страны. <…> Сотрудники полиции устанавливают его личность и местонахождение, чтобы официально допросить и выяснить, что кроется за произнесенной Гусейном фразой о причинах конфликта якобы из-за «личных неприязненных отношений», — отметил полковник Горелых. Он уточнил, что по итогам работы сотрудники МВД примут обоснованное процессуальное решение. Также Валерий Горелых подтвердил информацию о том, что мужчины стреляли из травматических пистолетов. «Орудие преступления — два травматических пистолета марки „Зигзаур“ калибра 10 миллиметров и „Хорхе“ калибра 9 миллиметров. Представители МВД изъяли и сейчас проверяют, имеются ли на „стволы“ соответствующие разрешения», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге раздались выстрелы. Очевидцы рассказали корреспонденту агентства, что конфликт между мужчинами начался с драки, после чего началась перестрелка.