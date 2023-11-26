Депутат Рады потребовала отставки Залужного из-за отсутствия плана на 2024 год

26 ноября 2023 в 21:29 Размер текста - 17 +

Марьяна Безуглая заявила, что провела непубличную дискуссию с бойцами ВСУ Фото: Vadim Chuprina, CC BY-SA 4.0, wikipedia новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У главкома ВСУ Валерия Залужного нет военного плана на 2024 год, поэтому он должен уйти в отставку. Об этом заявила замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая. «Да, главнокомандующий ВС Украины не смог выполнить план замысла на 2024 год <…> Ситуация такова, что если военное руководство не может придать никакой затеи на 2024 год, <…> то такое руководство должно уйти.», — заявила Безуглая в своих соцсетях, ссылаясь на «непубличную дискуссию» с бойцами ВСУ. Ранее Залужный сообщил, что украинские войска испытывают трудности в боях с РФ. Он также вызвал панику на Западе, рассказав о тупике в вооруженном конфликте.

У главкома ВСУ Валерия Залужного нет военного плана на 2024 год, поэтому он должен уйти в отставку. Об этом заявила замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая. «Да, главнокомандующий ВС Украины не смог выполнить план замысла на 2024 год <…> Ситуация такова, что если военное руководство не может придать никакой затеи на 2024 год, <…> то такое руководство должно уйти.», — заявила Безуглая в своих соцсетях, ссылаясь на «непубличную дискуссию» с бойцами ВСУ. Ранее Залужный сообщил, что украинские войска испытывают трудности в боях с РФ. Он также вызвал панику на Западе, рассказав о тупике в вооруженном конфликте.