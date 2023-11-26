Депутат Рады потребовала отставки Залужного из-за отсутствия плана на 2024 год

У главкома ВСУ Валерия Залужного нет военного плана на 2024 год, поэтому он должен уйти в отставку. Об этом заявила замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая.
«Да, главнокомандующий ВС Украины не смог выполнить план замысла на 2024 год <…> Ситуация такова, что если военное руководство не может придать никакой затеи на 2024 год, <…> то такое руководство должно уйти.», — заявила Безуглая в своих соцсетях, ссылаясь на «непубличную дискуссию» с бойцами ВСУ.
Ранее Залужный сообщил, что украинские войска испытывают трудности в боях с РФ. Он также вызвал панику на Западе, рассказав о тупике в вооруженном конфликте.
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