Депутат Рады потребовала отставки Залужного из-за отсутствия плана на 2024 год

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Клипарт wikipedia, верховная рада украины
Марьяна Безуглая заявила, что провела непубличную дискуссию с бойцами ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У главкома ВСУ Валерия Залужного нет военного плана на 2024 год, поэтому он должен уйти в отставку. Об этом заявила замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая.

«Да, главнокомандующий ВС Украины не смог выполнить план замысла на 2024 год <…> Ситуация такова, что если военное руководство не может придать никакой затеи на 2024 год, <…> то такое руководство должно уйти.», — заявила Безуглая в своих соцсетях, ссылаясь на «непубличную дискуссию» с бойцами ВСУ.

Ранее Залужный сообщил, что украинские войска испытывают трудности в боях с РФ. Он также вызвал панику на Западе, рассказав о тупике в вооруженном конфликте.

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У главкома ВСУ Валерия Залужного нет военного плана на 2024 год, поэтому он должен уйти в отставку. Об этом заявила замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая. «Да, главнокомандующий ВС Украины не смог выполнить план замысла на 2024 год <…> Ситуация такова, что если военное руководство не может придать никакой затеи на 2024 год, <…> то такое руководство должно уйти.», — заявила Безуглая в своих соцсетях, ссылаясь на «непубличную дискуссию» с бойцами ВСУ. Ранее Залужный сообщил, что украинские войска испытывают трудности в боях с РФ. Он также вызвал панику на Западе, рассказав о тупике в вооруженном конфликте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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