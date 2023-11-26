Свердловский СК возбудил уголовное дело после стрельбы в ТРЦ «Гринвич»

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в ТРЦ «Гринвич». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области полковника юстиции Анатолия Надбитова следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СКР области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)» — сказано в сообщении. Участники и свидетели инцидента устанавливаются.
Вечером 26 ноября в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге между двумя мужчинам произошел конфликт, который закончился перестрелкой. Одного из участников инцидента задержали, второго разыскивает полиция.
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