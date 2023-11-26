Армия и оружие Минобороны: для ВС РФ создают новый вид беспилотников с огнеметами 27 ноября 2023 в 02:52 Размер текста - 17 + Новые беспилотники поступят на вооружение РХБЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По заказу Вооруженных сил РФ разрабатывается новая линейка беспилотников, которые будут оснащены подвесными огнеметами. Об этом сообщил источник в Минобороны России. «Разрабатывается новая линейка беспилотников. Их оснастят подвесными термобарическими и зажигательными боеприпасами и огнеметами», — сообщил источник в беседе с «Известиями». По словам собеседника, часть беспилотников находится в высокой степени готовности. В ближайшее время они поступят в войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Новым вооружением оснастят мультикоптеры и БПЛА самолетного типа. Доработанные противопехотные огнеметы позволят наносить удары по врагу в полете, добавляет издание. Российские разработчики из компании Zala Aero недавно создали беспилотный летательный аппарат «Италмас». Новый БПЛА является аналогом дрона-камикадзе «Герань» и оснащен двигателем внутреннего сгорания. Он не перевозит оружие, а сам им является. Возможность вести огонь напрямую с дрона делает его еще более эффективным. По заказу Вооруженных сил РФ разрабатывается новая линейка беспилотников, которые будут оснащены подвесными огнеметами. Об этом сообщил источник в Минобороны России. «Разрабатывается новая линейка беспилотников. Их оснастят подвесными термобарическими и зажигательными боеприпасами и огнеметами», — сообщил источник в беседе с «Известиями». По словам собеседника, часть беспилотников находится в высокой степени готовности. В ближайшее время они поступят в войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Новым вооружением оснастят мультикоптеры и БПЛА самолетного типа. Доработанные противопехотные огнеметы позволят наносить удары по врагу в полете, добавляет издание. Российские разработчики из компании Zala Aero недавно создали беспилотный летательный аппарат «Италмас». Новый БПЛА является аналогом дрона-камикадзе «Герань» и оснащен двигателем внутреннего сгорания. Он не перевозит оружие, а сам им является. Возможность вести огонь напрямую с дрона делает его еще более эффективным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям