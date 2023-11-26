Минобороны: для ВС РФ создают новый вид беспилотников с огнеметами

По заказу Вооруженных сил РФ разрабатывается новая линейка беспилотников, которые будут оснащены подвесными огнеметами. Об этом сообщил источник в Минобороны России.
«Разрабатывается новая линейка беспилотников. Их оснастят подвесными термобарическими и зажигательными боеприпасами и огнеметами», — сообщил источник в беседе с «Известиями».
По словам собеседника, часть беспилотников находится в высокой степени готовности. В ближайшее время они поступят в войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Новым вооружением оснастят мультикоптеры и БПЛА самолетного типа. Доработанные противопехотные огнеметы позволят наносить удары по врагу в полете, добавляет издание.
Российские разработчики из компании Zala Aero недавно создали беспилотный летательный аппарат «Италмас». Новый БПЛА является аналогом дрона-камикадзе «Герань» и оснащен двигателем внутреннего сгорания. Он не перевозит оружие, а сам им является. Возможность вести огонь напрямую с дрона делает его еще более эффективным.
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