ЯНАО вошел в топ-3 регионов по скорости накопления населением миллиона рублей

Среднестатистический житель ЯНАО, откладывая не менее 10% от своей зарплаты, сможет накопить миллион за 5 лет и 11 месяцев. По данному показателю округ занимает вторую строчку рейтинга регионов страны. Такими данными поделились аналитики.
«Жители Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области быстрее других могут накопить миллион рублей, откладывая 10% от медианной зарплаты. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ — 5 лет 11 месяцев», — передают РИА Новости данные исследования. На Чукотке этот срок составляет 5 лет и 4 месяца, а житель Магаданской области накопит миллион за 6 лет и 1 месяц.
Эксперты отмечают, что в богатых регионах срок накопления крупной суммы может быть значительно быстрее. Это связано с тем, что зарплаты населения позволяют откладывать более 10%.
Ямало-Ненецкий автономный округ неоднократно становился лидером среди регионов по уровню доходов населения. По итогам 2022 года Ямал занял первое место и набрал максимальные 100 баллов среди регионов России по материальному благополучию жителей.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.