ЯНАО вошел в топ-3 регионов по скорости накопления населением миллиона рублей

27 ноября 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

Чтобы накопить миллион, жителю Ямала нужно откладывать 10% дохода 5 лет и 11 месяцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Среднестатистический житель ЯНАО, откладывая не менее 10% от своей зарплаты, сможет накопить миллион за 5 лет и 11 месяцев. По данному показателю округ занимает вторую строчку рейтинга регионов страны. Такими данными поделились аналитики. «Жители Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области быстрее других могут накопить миллион рублей, откладывая 10% от медианной зарплаты. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ — 5 лет 11 месяцев», — передают РИА Новости данные исследования. На Чукотке этот срок составляет 5 лет и 4 месяца, а житель Магаданской области накопит миллион за 6 лет и 1 месяц. Эксперты отмечают, что в богатых регионах срок накопления крупной суммы может быть значительно быстрее. Это связано с тем, что зарплаты населения позволяют откладывать более 10%. Ямало-Ненецкий автономный округ неоднократно становился лидером среди регионов по уровню доходов населения. По итогам 2022 года Ямал занял первое место и набрал максимальные 100 баллов среди регионов России по материальному благополучию жителей.

Среднестатистический житель ЯНАО, откладывая не менее 10% от своей зарплаты, сможет накопить миллион за 5 лет и 11 месяцев. По данному показателю округ занимает вторую строчку рейтинга регионов страны. Такими данными поделились аналитики. «Жители Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области быстрее других могут накопить миллион рублей, откладывая 10% от медианной зарплаты. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ — 5 лет 11 месяцев», — передают РИА Новости данные исследования. На Чукотке этот срок составляет 5 лет и 4 месяца, а житель Магаданской области накопит миллион за 6 лет и 1 месяц. Эксперты отмечают, что в богатых регионах срок накопления крупной суммы может быть значительно быстрее. Это связано с тем, что зарплаты населения позволяют откладывать более 10%. Ямало-Ненецкий автономный округ неоднократно становился лидером среди регионов по уровню доходов населения. По итогам 2022 года Ямал занял первое место и набрал максимальные 100 баллов среди регионов России по материальному благополучию жителей.