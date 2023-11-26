В мире США Bloomberg: Украина и Израиль не получат помощи от США до конца года 27 ноября 2023 в 03:57 Размер текста - 17 + В Конгрессе США не смогут согласовать вопрос до конца 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Конгрессе США считают, что до конца года Украина и Израиль не получат новой помощи от американских властей. Республиканец от штата Огайо, председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Майкл Тернер заявил, что соответствующий документ будет трудно принять. «Новую помощь США Украине и Израилю будет трудно принять до конца года», — передает слова Тернера издание Bloomberg . В материале отмечается, что этому решению препятствует политика Белого дома по обеспечению безопасности южной границы США. Как пишет издание, республиканцы в Конгрессе связывают одобрение военной помощи с ужесточением пограничной политики. В настоящее время соглашения по этому вопросу не достигнуто. Президент США Джо Байден 16 ноября подписал законопроект о финансировании работы американского правительства. Он не включает в себя запрос Белого дома на сумму почти 106 миллиардов долларов на военную помощь Израилю и Украине. Это смягчило борьбу с республиканцами в Конгрессе США, связанную с распределением федерального бюджета. В Конгрессе США считают, что до конца года Украина и Израиль не получат новой помощи от американских властей. Республиканец от штата Огайо, председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Майкл Тернер заявил, что соответствующий документ будет трудно принять. «Новую помощь США Украине и Израилю будет трудно принять до конца года», — передает слова Тернера издание Bloomberg. В материале отмечается, что этому решению препятствует политика Белого дома по обеспечению безопасности южной границы США. Как пишет издание, республиканцы в Конгрессе связывают одобрение военной помощи с ужесточением пограничной политики. В настоящее время соглашения по этому вопросу не достигнуто. Президент США Джо Байден 16 ноября подписал законопроект о финансировании работы американского правительства. Он не включает в себя запрос Белого дома на сумму почти 106 миллиардов долларов на военную помощь Израилю и Украине. Это смягчило борьбу с республиканцами в Конгрессе США, связанную с распределением федерального бюджета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям