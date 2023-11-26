Цены на курятину и свинину начали падать

27 ноября 2023 в 06:16 Размер текста - 17 +

За год тушка бройлера подорожала более чем на 51% Фото: Александр Елизаров © URA.RU Оптовые цены на курятину и свинину в России начали снижаться. Об этом заявляют участники рынка. «Снижение оптовых цен на мясо птицы и свинины ускорилось в последнюю неделю ноября. Бедра бройлера подешевели за неделю на 10% (до172 руб. за 1 кг), окорочка — на 8% (до 182 руб. за 1 кг), филе — на 3% (до 355 руб. за 1 кг). Ценны на свиную грудинку снизились на 4% (до 225 руб. за 1 кг), окорок и лопатка подешевели на 3% (до 298 руб. и 290 руб. за 1 кг)» — пишет « Коммерсант» , ссылаясь на данные участников рынка. Отмечается, что по сравнению с ноябрем 2022 года цены на перечисленные продукты все равно остаются выше — на 15—58% в зависимости от вида мяса. Источник издания связывает снижение оптовых цен с сокращением экспорта из-за возможного давления регуляторов. Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 25 октября выразил недовольство ростом цен на курицу. В ответ на эти замечания министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что птицеводы, чувствуя свою социальную ответственность, начали понижать цены на мясо курицы. При этом в августе в стране было небольшое снижение объема производств курятины.

Оптовые цены на курятину и свинину в России начали снижаться. Об этом заявляют участники рынка. «Снижение оптовых цен на мясо птицы и свинины ускорилось в последнюю неделю ноября. Бедра бройлера подешевели за неделю на 10% (до172 руб. за 1 кг), окорочка — на 8% (до 182 руб. за 1 кг), филе — на 3% (до 355 руб. за 1 кг). Ценны на свиную грудинку снизились на 4% (до 225 руб. за 1 кг), окорок и лопатка подешевели на 3% (до 298 руб. и 290 руб. за 1 кг)» — пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные участников рынка. Отмечается, что по сравнению с ноябрем 2022 года цены на перечисленные продукты все равно остаются выше — на 15—58% в зависимости от вида мяса. Источник издания связывает снижение оптовых цен с сокращением экспорта из-за возможного давления регуляторов. Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 25 октября выразил недовольство ростом цен на курицу. В ответ на эти замечания министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что птицеводы, чувствуя свою социальную ответственность, начали понижать цены на мясо курицы. При этом в августе в стране было небольшое снижение объема производств курятины.