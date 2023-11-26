26 ноября 2023

Украинский пленный объяснил массовое дезертирство в рядах ВСУ

Пленный боец ВСУ Куманский: в украинской армии большое число отказников
© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы ВСУ не хотят быть «мясом» на фронте, сказал военнопленный Богдан Куманский Фото:
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Массовое дезертирство в рядах ВСУ обусловлено тем, что никто из украинцев не хочет быть «мясом». Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Богдан Куманский.

«В моем подразделении, то есть в 118-й бригаде очень много отказников… потому что не хотят быть „мясом“», — заявил Богдан Куманский. Его слова приводит РИА Новости.

Военнопленный также сказал, что у него также появлялись мысли о самовольном оставлении воинской части. Боец ВСУ заявил, что в зоне боевых действий не хватает людей, поэтому командование ВСУ «тянет» людей из всех подразделений лишь бы закрыть дырки на линии фронта. При этом у военных нет соответствующей подготовки, подчеркнул он.

Ранее в генпрокуратуре Украины сообщили о десятикратном увеличении числа дезертиров за последнее время. По данным ведомства, за девять месяцев из ВСУ сбежали 4638 военнослужащих, передает RT.

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Массовое дезертирство в рядах ВСУ обусловлено тем, что никто из украинцев не хочет быть «мясом». Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Богдан Куманский. «В моем подразделении, то есть в 118-й бригаде очень много отказников… потому что не хотят быть „мясом“», — заявил Богдан Куманский. Его слова приводит РИА Новости. Военнопленный также сказал, что у него также появлялись мысли о самовольном оставлении воинской части. Боец ВСУ заявил, что в зоне боевых действий не хватает людей, поэтому командование ВСУ «тянет» людей из всех подразделений лишь бы закрыть дырки на линии фронта. При этом у военных нет соответствующей подготовки, подчеркнул он. Ранее в генпрокуратуре Украины сообщили о десятикратном увеличении числа дезертиров за последнее время. По данным ведомства, за девять месяцев из ВСУ сбежали 4638 военнослужащих, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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