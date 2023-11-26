Украинский пленный объяснил массовое дезертирство в рядах ВСУ

Массовое дезертирство в рядах ВСУ обусловлено тем, что никто из украинцев не хочет быть «мясом». Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Богдан Куманский.
«В моем подразделении, то есть в 118-й бригаде очень много отказников… потому что не хотят быть „мясом“», — заявил Богдан Куманский. Его слова приводит РИА Новости.
Военнопленный также сказал, что у него также появлялись мысли о самовольном оставлении воинской части. Боец ВСУ заявил, что в зоне боевых действий не хватает людей, поэтому командование ВСУ «тянет» людей из всех подразделений лишь бы закрыть дырки на линии фронта. При этом у военных нет соответствующей подготовки, подчеркнул он.
Ранее в генпрокуратуре Украины сообщили о десятикратном увеличении числа дезертиров за последнее время. По данным ведомства, за девять месяцев из ВСУ сбежали 4638 военнослужащих, передает RT.
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