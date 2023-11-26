Украинский пленный объяснил массовое дезертирство в рядах ВСУ

Пленный боец ВСУ Куманский: в украинской армии большое число отказников

27 ноября 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ не хотят быть «мясом» на фронте, сказал военнопленный Богдан Куманский Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Массовое дезертирство в рядах ВСУ обусловлено тем, что никто из украинцев не хочет быть «мясом». Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Богдан Куманский. «В моем подразделении, то есть в 118-й бригаде очень много отказников… потому что не хотят быть „мясом“», — заявил Богдан Куманский. Его слова приводит РИА Новости. Военнопленный также сказал, что у него также появлялись мысли о самовольном оставлении воинской части. Боец ВСУ заявил, что в зоне боевых действий не хватает людей, поэтому командование ВСУ «тянет» людей из всех подразделений лишь бы закрыть дырки на линии фронта. При этом у военных нет соответствующей подготовки, подчеркнул он. Ранее в генпрокуратуре Украины сообщили о десятикратном увеличении числа дезертиров за последнее время. По данным ведомства, за девять месяцев из ВСУ сбежали 4638 военнослужащих, передает RT.

Массовое дезертирство в рядах ВСУ обусловлено тем, что никто из украинцев не хочет быть «мясом». Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Богдан Куманский. «В моем подразделении, то есть в 118-й бригаде очень много отказников… потому что не хотят быть „мясом“», — заявил Богдан Куманский. Его слова приводит РИА Новости. Военнопленный также сказал, что у него также появлялись мысли о самовольном оставлении воинской части. Боец ВСУ заявил, что в зоне боевых действий не хватает людей, поэтому командование ВСУ «тянет» людей из всех подразделений лишь бы закрыть дырки на линии фронта. При этом у военных нет соответствующей подготовки, подчеркнул он. Ранее в генпрокуратуре Украины сообщили о десятикратном увеличении числа дезертиров за последнее время. По данным ведомства, за девять месяцев из ВСУ сбежали 4638 военнослужащих, передает RT.