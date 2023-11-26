Сотрудники ПГНИУ требуют от ректора сохранить ботанический сад

В Ботсаду находятся растения из Красной книги Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Директор Ботанического сада пермского госуниверситета Сергей Шумихин написал с коллегами открытое письмо исполняющему обязанности ректора вуза Игорю Германову после новости о возможной ликвидации сада. В письме сотрудники возмущаются, что сад в новой программе финансового оздоровления университета назван непрофильным и неэффективным и будет переделан в питомник.

«Коллектив единодушно поддержал Сергея Анатольевича. Вместе коллеги решили написать письмо и. о. ректора Игорю Германову с разъяснением причин, по которым вуз не может отказаться от Ботанического сада», — сообщает 59.RU. Письмо осталось пока без ответа.

В ответ на то, что Ботсад был назван непрофильным, составители письма ответили, что сад является специализированным учебно-научным общеуниверситетским структурным подразделением ПГНИУ, которое активно вовлечено в просветительскую и научную деятельность. Кроме того, в саду находится 73 вида растений из Красной книги Пермского края и 58 растений из Красной книги России, а сам сад находится под режимом особой охраны и его нельзя ликвидировать без согласования с правительством и краевым минприроды.

Также подписанты отреагировали на слова о неэффективности сада. Ежегодно Ботсад привлекает сторонние инвестиции на десятки миллионов рублей, а за последний год с экскурсий учреждение получило около 1,7 млн рублей. Помимо этого, большие коммунальные платежи (около 20 млн рублей в год) дотируются из федерального бюджета, то есть сам вуз не платит за содержание сада.

В письме сотрудники Ботсада возмущаются, что их никто не поставил в известность и с коллективом решение никто не обсуждал. Шумихин отмечает, что Ботсад является «жемчужиной» и предметом гордости для ПГНИУ. Ни в одном вузе страны не считают свои Ботсады обузой.

Ранее СМИ сообщали, что в новой программе развития ПГНИУ появился пункт о Ботаническом саде вуза. В документе говорилось, что сад является непрофильным, неэффективным и неприбыльным. Чтобы учреждение приносило прибыль, его следует переделать в питомник, считает руководство вуза.