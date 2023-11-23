Пермский вуз может избавиться от ботанического сада

24 ноября 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Ботсад могут переделать в питомник Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский госуниверситет (ПГНИУ) может лишиться ботанического сада из-за больших расходов на него. СМИ сообщают, что руководство вуза планирует переделать ботсад в питомник, чтобы зарабатывать на этом. «Некоторым подразделениям университета разослали часть программы финансового оздоровления вуза. В ней написано, что Ботанический сад — это непрофильное и неэффективное подразделение. Его планируют переделать в питомник, чтобы ПГНИУ смог зарабатывать деньги на выращивании растений», — сообщает 59.RU со ссылкой на свои источники. По мнению инсайдера, это означает фактическое исчезновение ботсада. Также он отметил, что питомник не сможет приносить большие деньги из-за конкуренции в крае. В пресс-службе вуза отрицают создание питомника. В документе программы развития говорится, что нужно убрать непрофильные имущества и подразделения, в том числе финансово необеспеченные факультеты, образовательные программы, и сократить штат. Ранее СМИ сообщали, что руководство ПГНИУ в рамках оптимизации собирается массово сократить персонал. В вузе информацию об увольнении также опровергли, заявив, что некоторым сотрудникам предложили перейти на другие должности.

Пермский госуниверситет (ПГНИУ) может лишиться ботанического сада из-за больших расходов на него. СМИ сообщают, что руководство вуза планирует переделать ботсад в питомник, чтобы зарабатывать на этом. «Некоторым подразделениям университета разослали часть программы финансового оздоровления вуза. В ней написано, что Ботанический сад — это непрофильное и неэффективное подразделение. Его планируют переделать в питомник, чтобы ПГНИУ смог зарабатывать деньги на выращивании растений», — сообщает 59.RU со ссылкой на свои источники. По мнению инсайдера, это означает фактическое исчезновение ботсада. Также он отметил, что питомник не сможет приносить большие деньги из-за конкуренции в крае. В пресс-службе вуза отрицают создание питомника. В документе программы развития говорится, что нужно убрать непрофильные имущества и подразделения, в том числе финансово необеспеченные факультеты, образовательные программы, и сократить штат. Ранее СМИ сообщали, что руководство ПГНИУ в рамках оптимизации собирается массово сократить персонал. В вузе информацию об увольнении также опровергли, заявив, что некоторым сотрудникам предложили перейти на другие должности.