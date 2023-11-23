Пермский вуз может избавиться от ботанического сада

Пермский госуниверситет (ПГНИУ) может лишиться ботанического сада из-за больших расходов на него. СМИ сообщают, что руководство вуза планирует переделать ботсад в питомник, чтобы зарабатывать на этом.
«Некоторым подразделениям университета разослали часть программы финансового оздоровления вуза. В ней написано, что Ботанический сад — это непрофильное и неэффективное подразделение. Его планируют переделать в питомник, чтобы ПГНИУ смог зарабатывать деньги на выращивании растений», — сообщает 59.RU со ссылкой на свои источники.
По мнению инсайдера, это означает фактическое исчезновение ботсада. Также он отметил, что питомник не сможет приносить большие деньги из-за конкуренции в крае. В пресс-службе вуза отрицают создание питомника. В документе программы развития говорится, что нужно убрать непрофильные имущества и подразделения, в том числе финансово необеспеченные факультеты, образовательные программы, и сократить штат.
Ранее СМИ сообщали, что руководство ПГНИУ в рамках оптимизации собирается массово сократить персонал. В вузе информацию об увольнении также опровергли, заявив, что некоторым сотрудникам предложили перейти на другие должности.
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