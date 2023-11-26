26 ноября 2023

Подозреваемый в убийстве свердловского медбрата предстанет перед судом

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
В вечер убийства медбрат ехал на вызов (архивное фото) Фото:

Геннадий Казаков, обвиняемый в убийстве ножом медбрата из Березовского Степана Шабурова, предстанет перед Свердловским областным судом. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Мужчине предъявлено обвинение по статье „Убийство“. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении силового ведомства.

По версии следствия, вечером 25 апреля Шабуров выехал по вызову в квартиру на Гагарина. Он постучал в дверь, ему открыл 66-летний Казаков. Ему якобы не понравилось, что медбрат постучал громко в дверь. После этого он ударил Шабурова ножом в грудь. Медики не смогли спасти коллегу.

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Геннадий Казаков, обвиняемый в убийстве ножом медбрата из Березовского Степана Шабурова, предстанет перед Свердловским областным судом. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Мужчине предъявлено обвинение по статье „Убийство“. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении силового ведомства. По версии следствия, вечером 25 апреля Шабуров выехал по вызову в квартиру на Гагарина. Он постучал в дверь, ему открыл 66-летний Казаков. Ему якобы не понравилось, что медбрат постучал громко в дверь. После этого он ударил Шабурова ножом в грудь. Медики не смогли спасти коллегу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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