26 ноября 2023

Стрелявшие в «Гринвиче» поссорились из-за места в проходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытые магазины в ТЦ. Екатеринбург, трц, тц, тц гринвич, иль де ботэ, закрытый бутик
По одной из версий, мужчины столкнулись в проходе кафе, после чего началась ссора Фото:

Участники перестрелки в «Гринвиче» поссорились из-за места в проходе, после чего достали пистолеты и открыли стрельбу. О причине конфликта URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Мужчины отдыхали в кафе и не поделили место в проходе, где столкнулись плечом к плечу. Слово за слово, завязался конфликт, который перерос в перестрелку», — поделился подробностями собеседник агентства.

Стрельба в торговом центре «Гринвич» произошла 26 ноября, когда в заведении было много людей. Два человека начали стрелять друг в друга. Один из них был задержан на месте, второго удалось поймать в больнице, куда он приехал с огнестрельными ранениями. В пресс-службе СКР Свердловской области отказались комментировать детали уголовного дела, возбужденного по статье «Хулиганство».

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Участники перестрелки в «Гринвиче» поссорились из-за места в проходе, после чего достали пистолеты и открыли стрельбу. О причине конфликта URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Мужчины отдыхали в кафе и не поделили место в проходе, где столкнулись плечом к плечу. Слово за слово, завязался конфликт, который перерос в перестрелку», — поделился подробностями собеседник агентства. Стрельба в торговом центре «Гринвич» произошла 26 ноября, когда в заведении было много людей. Два человека начали стрелять друг в друга. Один из них был задержан на месте, второго удалось поймать в больнице, куда он приехал с огнестрельными ранениями. В пресс-службе СКР Свердловской области отказались комментировать детали уголовного дела, возбужденного по статье «Хулиганство».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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