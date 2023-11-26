Стрелявшие в «Гринвиче» поссорились из-за места в проходе

По одной из версий, мужчины столкнулись в проходе кафе, после чего началась ссора Фото: Размик Закарян © URA.RU

Участники перестрелки в «Гринвиче» поссорились из-за места в проходе, после чего достали пистолеты и открыли стрельбу. О причине конфликта URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Мужчины отдыхали в кафе и не поделили место в проходе, где столкнулись плечом к плечу. Слово за слово, завязался конфликт, который перерос в перестрелку», — поделился подробностями собеседник агентства.

Стрельба в торговом центре «Гринвич» произошла 26 ноября, когда в заведении было много людей. Два человека начали стрелять друг в друга. Один из них был задержан на месте, второго удалось поймать в больнице, куда он приехал с огнестрельными ранениями. В пресс-службе СКР Свердловской области отказались комментировать детали уголовного дела, возбужденного по статье «Хулиганство».