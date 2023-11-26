26 ноября 2023

Полиция задержала второго участника перестрелки в «Гринвиче»

© Служба новостей «URA.RU»
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Росгвардия. Тюмень, пистолет, оружие
Конфликт случился из-за личных неприязненных отношений Фото:

Полиция Екатеринбурга сумела задержать второго участника перестрелки, которая случилась накануне в ТЦ «Гринвич». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Второй участник перестрелки задержан в воскресенье вечером. Он получил два непроникающих огнестрельных ранения в живот и бедро и из ТЦ поехал в больницу. Там его и застали сыщики УгРО», — сказал собеседник агентства.

Выстрелы в «Гринвиче» прозвучали 26 ноября вечером. Двое мужчин повздорили в кафе и достали травматические пистолеты. Они открыли стрельбу прямо в торговом центре. Одного из них сыщики задержали мгновенно, им оказался уроженец одной из бывших союзных республик Гусейн А. Второй был в розыске.

Следственным комитетом по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Корреспондент обратился с запросом в пресс-службу ведомства. От ответа там воздержались.

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Полиция Екатеринбурга сумела задержать второго участника перестрелки, которая случилась накануне в ТЦ «Гринвич». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Второй участник перестрелки задержан в воскресенье вечером. Он получил два непроникающих огнестрельных ранения в живот и бедро и из ТЦ поехал в больницу. Там его и застали сыщики УгРО», — сказал собеседник агентства. Выстрелы в «Гринвиче» прозвучали 26 ноября вечером. Двое мужчин повздорили в кафе и достали травматические пистолеты. Они открыли стрельбу прямо в торговом центре. Одного из них сыщики задержали мгновенно, им оказался уроженец одной из бывших союзных республик Гусейн А. Второй был в розыске. Следственным комитетом по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Корреспондент обратился с запросом в пресс-службу ведомства. От ответа там воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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