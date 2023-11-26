Полиция задержала второго участника перестрелки в «Гринвиче»

Конфликт случился из-за личных неприязненных отношений Фото: Ася Бронникова © URA.RU

Полиция Екатеринбурга сумела задержать второго участника перестрелки, которая случилась накануне в ТЦ «Гринвич». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Второй участник перестрелки задержан в воскресенье вечером. Он получил два непроникающих огнестрельных ранения в живот и бедро и из ТЦ поехал в больницу. Там его и застали сыщики УгРО», — сказал собеседник агентства.

Выстрелы в «Гринвиче» прозвучали 26 ноября вечером. Двое мужчин повздорили в кафе и достали травматические пистолеты. Они открыли стрельбу прямо в торговом центре. Одного из них сыщики задержали мгновенно, им оказался уроженец одной из бывших союзных республик Гусейн А. Второй был в розыске.

Следственным комитетом по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Корреспондент обратился с запросом в пресс-службу ведомства. От ответа там воздержались.