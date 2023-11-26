26 ноября 2023

«Гортранс» Екатеринбурга добился отсрочки по топливу для автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕМУП Гортранс. Екатеринбург, автобус, гортранс, автопредприятие, автобусы, автобусное предприятие, маз203
Налоговая служба арестовала счета «Гортранса» из-за долгов Фото:

«Гортранс» договорился об отсрочке по оплате топлива для автобусов, курсирующих по муниципальным маршрутам. Таким образом, движение автобусов в Екатеринбурге будет продолжено, заявил депутат гордумы Антон Швалев.

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«Автобусы в Екатеринбурге продолжат ездить (какое-то время). Как мне стало известно, „Гортранс“ договорился с поставщиком топлива о постоплате. Соглашение достигнуто исключительно силами предприятия», — подчеркнул Швалев в своем telegram-канале. Счета «Гортранса» остаются заблокированными, добавил политик.

О новых финансовых проблемах МУПа URA.RU сообщало 23 ноября. Тогда один из собеседников агентства утверждал, что «Гортранс» может распоряжаться только зарплатными деньгами.

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«Гортранс» договорился об отсрочке по оплате топлива для автобусов, курсирующих по муниципальным маршрутам. Таким образом, движение автобусов в Екатеринбурге будет продолжено, заявил депутат гордумы Антон Швалев. «Автобусы в Екатеринбурге продолжат ездить (какое-то время). Как мне стало известно, „Гортранс“ договорился с поставщиком топлива о постоплате. Соглашение достигнуто исключительно силами предприятия», — подчеркнул Швалев в своем telegram-канале. Счета «Гортранса» остаются заблокированными, добавил политик. О новых финансовых проблемах МУПа URA.RU сообщало 23 ноября. Тогда один из собеседников агентства утверждал, что «Гортранс» может распоряжаться только зарплатными деньгами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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