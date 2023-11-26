«Гортранс» Екатеринбурга добился отсрочки по топливу для автобусов

Налоговая служба арестовала счета «Гортранса» из-за долгов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Гортранс» договорился об отсрочке по оплате топлива для автобусов, курсирующих по муниципальным маршрутам. Таким образом, движение автобусов в Екатеринбурге будет продолжено, заявил депутат гордумы Антон Швалев.

«Автобусы в Екатеринбурге продолжат ездить (какое-то время). Как мне стало известно, „Гортранс“ договорился с поставщиком топлива о постоплате. Соглашение достигнуто исключительно силами предприятия», — подчеркнул Швалев в своем telegram-канале. Счета «Гортранса» остаются заблокированными, добавил политик.

О новых финансовых проблемах МУПа URA.RU сообщало 23 ноября. Тогда один из собеседников агентства утверждал, что «Гортранс» может распоряжаться только зарплатными деньгами.