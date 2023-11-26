26 ноября 2023
25 ноября 2023

В Пермском крае пропали рыбаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, рыбаки на льдине, рыбалка зимняя
Рыбаки рискуют, выходя на тонкий лед Фото:

В Пермском крае на реке Кама пропали рыбаки. Спасатели нашли на льду в районе острова Туринец в Ильинском округе только их вещи и полынью, в которой люди могли утонуть. Об этом рассказали в министерстве территориально безопасности региона.

«Во время поиска найдены личные вещи пропавших и обнаружена полынья, предположительно место утопления. Тел не обнаружено, зафиксированы координаты для дальнейшего водолазного поиска», — сообщили журналистам в ведомстве.

Этой осенью люди проваливаются под лед на пермских водоемах не первый раз. В начале октября прохожему удалось спасти двух школьников, а в конце месяца двое мужчин погибли в Мотовилихинском пруду Перми и еще один утонул в реке Танып в Чернушинском городском округе.

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В Пермском крае на реке Кама пропали рыбаки. Спасатели нашли на льду в районе острова Туринец в Ильинском округе только их вещи и полынью, в которой люди могли утонуть. Об этом рассказали в министерстве территориально безопасности региона. «Во время поиска найдены личные вещи пропавших и обнаружена полынья, предположительно место утопления. Тел не обнаружено, зафиксированы координаты для дальнейшего водолазного поиска», — сообщили журналистам в ведомстве. Этой осенью люди проваливаются под лед на пермских водоемах не первый раз. В начале октября прохожему удалось спасти двух школьников, а в конце месяца двое мужчин погибли в Мотовилихинском пруду Перми и еще один утонул в реке Танып в Чернушинском городском округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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