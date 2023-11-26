В Пермском крае пропали рыбаки

Рыбаки рискуют, выходя на тонкий лед Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пермском крае на реке Кама пропали рыбаки. Спасатели нашли на льду в районе острова Туринец в Ильинском округе только их вещи и полынью, в которой люди могли утонуть. Об этом рассказали в министерстве территориально безопасности региона.

«Во время поиска найдены личные вещи пропавших и обнаружена полынья, предположительно место утопления. Тел не обнаружено, зафиксированы координаты для дальнейшего водолазного поиска», — сообщили журналистам в ведомстве.

Этой осенью люди проваливаются под лед на пермских водоемах не первый раз. В начале октября прохожему удалось спасти двух школьников, а в конце месяца двое мужчин погибли в Мотовилихинском пруду Перми и еще один утонул в реке Танып в Чернушинском городском округе.