Болгария резко нарастила поставки нефти из России

27 ноября 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Болгарские аналитики обеспокоены увеличением импорта российской нефти Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU За последние несколько месяцев значительно вырос объем российской нефти, импортируемой в ЕС через НПЗ Лукойла в Болгарии. Соответствующую информацию озвучил болгарский аналитик по энергетике Мартин Владимиров в интервью для Euractiv. «Это означает дополнительную прибыль в размере сотен миллионов для российской компании за последний квартал года», — отметил Владимиров. Аналитический центр Болгарии активно следит за импортом сырой российской нефти через Болгарию в ЕС и в прошлом месяце поднял тревогу вместе с двумя другими европейскими организациями. В Лукойле ответили, что экспортируемое из России в ЕС топливо — низкооктановое. На него не распространяются санкции и никаких нарушений нет. Ранее правительство РФ не поддержало идею регулировать цены на бензин и дизель. Чиновники считают, что такие меры приведут к искажению рыночного ценообразования.

За последние несколько месяцев значительно вырос объем российской нефти, импортируемой в ЕС через НПЗ Лукойла в Болгарии. Соответствующую информацию озвучил болгарский аналитик по энергетике Мартин Владимиров в интервью для Euractiv. «Это означает дополнительную прибыль в размере сотен миллионов для российской компании за последний квартал года», — отметил Владимиров. Аналитический центр Болгарии активно следит за импортом сырой российской нефти через Болгарию в ЕС и в прошлом месяце поднял тревогу вместе с двумя другими европейскими организациями. В Лукойле ответили, что экспортируемое из России в ЕС топливо — низкооктановое. На него не распространяются санкции и никаких нарушений нет. Ранее правительство РФ не поддержало идею регулировать цены на бензин и дизель. Чиновники считают, что такие меры приведут к искажению рыночного ценообразования.