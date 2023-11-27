Болгария резко нарастила поставки нефти из России

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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., газ, нефть, корабль, судно, танкер
Болгарские аналитики обеспокоены увеличением импорта российской нефти Фото:

За последние несколько месяцев значительно вырос объем российской нефти, импортируемой в ЕС через НПЗ Лукойла в Болгарии. Соответствующую информацию озвучил болгарский аналитик по энергетике Мартин Владимиров в интервью для Euractiv.

«Это означает дополнительную прибыль в размере сотен миллионов для российской компании за последний квартал года», — отметил Владимиров. Аналитический центр Болгарии активно следит за импортом сырой российской нефти через Болгарию в ЕС и в прошлом месяце поднял тревогу вместе с двумя другими европейскими организациями.

В Лукойле ответили, что экспортируемое из России в ЕС топливо — низкооктановое. На него не распространяются санкции и никаких нарушений нет.

Ранее правительство РФ не поддержало идею регулировать цены на бензин и дизель. Чиновники считают, что такие меры приведут к искажению рыночного ценообразования.

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За последние несколько месяцев значительно вырос объем российской нефти, импортируемой в ЕС через НПЗ Лукойла в Болгарии. Соответствующую информацию озвучил болгарский аналитик по энергетике Мартин Владимиров в интервью для Euractiv. «Это означает дополнительную прибыль в размере сотен миллионов для российской компании за последний квартал года», — отметил Владимиров. Аналитический центр Болгарии активно следит за импортом сырой российской нефти через Болгарию в ЕС и в прошлом месяце поднял тревогу вместе с двумя другими европейскими организациями. В Лукойле ответили, что экспортируемое из России в ЕС топливо — низкооктановое. На него не распространяются санкции и никаких нарушений нет. Ранее правительство РФ не поддержало идею регулировать цены на бензин и дизель. Чиновники считают, что такие меры приведут к искажению рыночного ценообразования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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