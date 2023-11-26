Тюменцы помогут добывать египетскую нефть

Тюменские нефтесервисные гиганты договорились о сотрудничестве с добывающими компаниями Египта. Переговоры прошли в рамках бизнес-миссии регионального нефтегазового кластера в Каир, сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области.
«Единая инвестиционная команда провела Технологический день компаний Ассоциации „Нефтегазовый Кластер“ в Каире. За один день было проведено более 80 активных переговоров с представителями крупных нефтегазовых компаний Египта», — говорится в сообщении.
Известно, что в переговорах приняли участие представители крупнейших нефтесервисных компаний Тюменской области. В частности, послы от ООО «ОЙЛ ТЭК», ООО «Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс», ООО «ПЛАТИНУС» и АО «Технологии ОФС» рассказали о своих предприятиях и технологическом процессе.
Ранее URA.RU рассказало о первом опыте сотрудничества тюменского нефтесервиса и добывающих гигантов Египта. Дорогу в Африку для тюменского бизнеса проложила компания «Союзгазтехнология»
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