Экономика Бизнес Тюменцы помогут добывать египетскую нефть Четыре тюменских нефтесервисных компании договорились о сотрудничестве с Египтом 27 ноября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 + Тюменские гиганты, занимающиеся бурением и обслуживанием скважин, провели в Каире 80 переговоров в формате b2b Фото: Георгий Бергал © URA.RU Тюменские нефтесервисные гиганты договорились о сотрудничестве с добывающими компаниями Египта. Переговоры прошли в рамках бизнес-миссии регионального нефтегазового кластера в Каир, сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области. «Единая инвестиционная команда провела Технологический день компаний Ассоциации „Нефтегазовый Кластер“ в Каире. За один день было проведено более 80 активных переговоров с представителями крупных нефтегазовых компаний Египта», — говорится в сообщении. Известно, что в переговорах приняли участие представители крупнейших нефтесервисных компаний Тюменской области. В частности, послы от ООО «ОЙЛ ТЭК», ООО «Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс», ООО «ПЛАТИНУС» и АО «Технологии ОФС» рассказали о своих предприятиях и технологическом процессе. Ранее URA.RU рассказало о первом опыте сотрудничества тюменского нефтесервиса и добывающих гигантов Египта. Дорогу в Африку для тюменского бизнеса проложила компания «Союзгазтехнология» Тюменские нефтесервисные гиганты договорились о сотрудничестве с добывающими компаниями Египта. Переговоры прошли в рамках бизнес-миссии регионального нефтегазового кластера в Каир, сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области. «Единая инвестиционная команда провела Технологический день компаний Ассоциации „Нефтегазовый Кластер“ в Каире. За один день было проведено более 80 активных переговоров с представителями крупных нефтегазовых компаний Египта», — говорится в сообщении. Известно, что в переговорах приняли участие представители крупнейших нефтесервисных компаний Тюменской области. В частности, послы от ООО «ОЙЛ ТЭК», ООО «Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс», ООО «ПЛАТИНУС» и АО «Технологии ОФС» рассказали о своих предприятиях и технологическом процессе. Ранее URA.RU рассказало о первом опыте сотрудничества тюменского нефтесервиса и добывающих гигантов Египта. Дорогу в Африку для тюменского бизнеса проложила компания «Союзгазтехнология» {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям