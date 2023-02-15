15 февраля 2023

Тюменская компания стала частью египетского нефтегазового сервиса. Видео

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В нефтегазовую отрасль Египта вошла сервисная компания из Тюменской области Фото:

Тюменская компания «Союзгазтехнология» заключила контракт с ведущим поставщиком нефтегазовых услуг Египта Alexandria Petroleum Maintenance. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Соглашение между „Союзгазтехнология“ и Alexandria Petroleum Maintenance подписано во время международной выставки EGYPS в Каире. Делегация Тюменской области уже провела Египте ряд деловых встреч», — говорится в сообщении.

Тюменские компании работают в Египте в рамках бизнес-миссии, которая началась 13 февраля. Основное направление запланированных встреч и переговоров — сотрудничество в сфере нефтегазодобывающей промышленности, сообщает торгово-промышленная палата Тюменской области.

Ранее URA.RU рассказало о еще одном контракте, подписанном в этой бизнес-миссии. Это не первый опыт сотрудничества Тюменской области с Египтом.

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Тюменская компания «Союзгазтехнология» заключила контракт с ведущим поставщиком нефтегазовых услуг Египта Alexandria Petroleum Maintenance. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Соглашение между „Союзгазтехнология“ и Alexandria Petroleum Maintenance подписано во время международной выставки EGYPS в Каире. Делегация Тюменской области уже провела Египте ряд деловых встреч», — говорится в сообщении. Тюменские компании работают в Египте в рамках бизнес-миссии, которая началась 13 февраля. Основное направление запланированных встреч и переговоров — сотрудничество в сфере нефтегазодобывающей промышленности, сообщает торгово-промышленная палата Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало о еще одном контракте, подписанном в этой бизнес-миссии. Это не первый опыт сотрудничества Тюменской области с Египтом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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