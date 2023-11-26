«Лукойл» сменил депутата в думе своего опорного города в ХМАО

Нефтяная компания «Лукойл» сменила депутата в думе своего опорного города ХМАО — Когалыма. Довыборы ожидаемо выиграл единоросс Андрей Эбель, согласованный как руководством корпорации, так и окружными властями. Информация опубликована на сайте территориального избиркома города.
«Дополнительные выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва. Дата голосования: 26 ноября 2023. Эбель Андрей Владимирович — 317 голосов», — указано в разделе «Данные о предварительных итогах голосования».
Ни один из соперников Эбеля не набрал более 28 голосов. Всего в выборах приняло участие пять кандидатов. По данным источников URA.RU, маркшейдер «Лукойла» Эбель заменит сложившего мандат Игоря Ельцова. Эбель также который курирует строительство имиджевого проекта властей — югорского филиала Пермского политеха.
Ранее URA.RU писало о том, что кандидатура Эбеля согласована корпорацией. Инсайд подтвердился.
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