26 ноября 2023
25 ноября 2023

«Лукойл» сменил депутата в думе своего опорного города в ХМАО

«Лукойл» сменил представителя в думе Когалыма, выборы выиграл единоросс Эбель
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтегазовый форум Тюмень необр, лукойл
Маркшейдер «Лукойла» Андрей Эбель выиграл выборы в гордуму Когалыма Фото:

Нефтяная компания «Лукойл» сменила депутата в думе своего опорного города ХМАО — Когалыма. Довыборы ожидаемо выиграл единоросс Андрей Эбель, согласованный как руководством корпорации, так и окружными властями. Информация опубликована на сайте территориального избиркома города.

«Дополнительные выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва. Дата голосования: 26 ноября 2023. Эбель Андрей Владимирович — 317 голосов», — указано в разделе «Данные о предварительных итогах голосования».

Ни один из соперников Эбеля не набрал более 28 голосов. Всего в выборах приняло участие пять кандидатов. По данным источников URA.RU, маркшейдер «Лукойла» Эбель заменит сложившего мандат Игоря Ельцова. Эбель также который курирует строительство имиджевого проекта властей — югорского филиала Пермского политеха.

Ранее URA.RU писало о том, что кандидатура Эбеля согласована корпорацией. Инсайд подтвердился.

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Нефтяная компания «Лукойл» сменила депутата в думе своего опорного города ХМАО — Когалыма. Довыборы ожидаемо выиграл единоросс Андрей Эбель, согласованный как руководством корпорации, так и окружными властями. Информация опубликована на сайте территориального избиркома города. «Дополнительные выборы депутата Думы города Когалыма седьмого созыва. Дата голосования: 26 ноября 2023. Эбель Андрей Владимирович — 317 голосов», — указано в разделе «Данные о предварительных итогах голосования». Ни один из соперников Эбеля не набрал более 28 голосов. Всего в выборах приняло участие пять кандидатов. По данным источников URA.RU, маркшейдер «Лукойла» Эбель заменит сложившего мандат Игоря Ельцова. Эбель также который курирует строительство имиджевого проекта властей — югорского филиала Пермского политеха. Ранее URA.RU писало о том, что кандидатура Эбеля согласована корпорацией. Инсайд подтвердился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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