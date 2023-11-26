В Пермь приедет топ-менеджер «Газпрома» Сергей Густов

В Перми 30 ноября ждут гендиректора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Он приедет в краевую столицу вместе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, рассказали источники URA.RU в политэлитах региона.
«Густов едет, в основном, по партийной линии. Он же является замом Турчака в ЕР. Главное мероприятие — конференция реготделения, где планируется избрание губернатора Дмитрия Махонина секретарем. Также они примут участие в церемонии пуска газа и поучаствуют в открытии обновленного сквера им. Гоголя», — говорят инсайдеры.
URA.RU направило запрос в пресс-службу «Газпром межрегионгаз». На момент публикации ответ не был получен. Сергея Густова и Андрея Турчака ждали в Перми с июля, однако визит несколько раз откладывался. Планировалось, что они проведут в Перми совещание по социальной догазификации: Прикамье занимает лидирующие позиции по исполнению этой программы. Однако в связи с плотным графиком Густова и Турчака в этот раз решено было ограничиться пуском газа.
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