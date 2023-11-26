26 ноября 2023

В Пермь приедет топ-менеджер «Газпрома» Сергей Густов

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, кобылкин дмитрий, густов сергей
Сергей Густов (справа) едет на конференцию, где Махонин (слева) станет секретарем реготделения ЕР Фото:

В Перми 30 ноября ждут гендиректора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Он приедет в краевую столицу вместе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, рассказали источники URA.RU в политэлитах региона.

«Густов едет, в основном, по партийной линии. Он же является замом Турчака в ЕР. Главное мероприятие — конференция реготделения, где планируется избрание губернатора Дмитрия Махонина секретарем. Также они примут участие в церемонии пуска газа и поучаствуют в открытии обновленного сквера им. Гоголя», — говорят инсайдеры.

URA.RU направило запрос в пресс-службу «Газпром межрегионгаз». На момент публикации ответ не был получен. Сергея Густова и Андрея Турчака ждали в Перми с июля, однако визит несколько раз откладывался. Планировалось, что они проведут в Перми совещание по социальной догазификации: Прикамье занимает лидирующие позиции по исполнению этой программы. Однако в связи с плотным графиком Густова и Турчака в этот раз решено было ограничиться пуском газа.

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В Перми 30 ноября ждут гендиректора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Он приедет в краевую столицу вместе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, рассказали источники URA.RU в политэлитах региона. «Густов едет, в основном, по партийной линии. Он же является замом Турчака в ЕР. Главное мероприятие — конференция реготделения, где планируется избрание губернатора Дмитрия Махонина секретарем. Также они примут участие в церемонии пуска газа и поучаствуют в открытии обновленного сквера им. Гоголя», — говорят инсайдеры. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Газпром межрегионгаз». На момент публикации ответ не был получен. Сергея Густова и Андрея Турчака ждали в Перми с июля, однако визит несколько раз откладывался. Планировалось, что они проведут в Перми совещание по социальной догазификации: Прикамье занимает лидирующие позиции по исполнению этой программы. Однако в связи с плотным графиком Густова и Турчака в этот раз решено было ограничиться пуском газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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