В Пермь приедет топ-менеджер «Газпрома» Сергей Густов

27 ноября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Сергей Густов (справа) едет на конференцию, где Махонин (слева) станет секретарем реготделения ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми 30 ноября ждут гендиректора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Он приедет в краевую столицу вместе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, рассказали источники URA.RU в политэлитах региона. «Густов едет, в основном, по партийной линии. Он же является замом Турчака в ЕР. Главное мероприятие — конференция реготделения, где планируется избрание губернатора Дмитрия Махонина секретарем. Также они примут участие в церемонии пуска газа и поучаствуют в открытии обновленного сквера им. Гоголя», — говорят инсайдеры. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Газпром межрегионгаз». На момент публикации ответ не был получен. Сергея Густова и Андрея Турчака ждали в Перми с июля, однако визит несколько раз откладывался. Планировалось, что они проведут в Перми совещание по социальной догазификации: Прикамье занимает лидирующие позиции по исполнению этой программы. Однако в связи с плотным графиком Густова и Турчака в этот раз решено было ограничиться пуском газа.

В Перми 30 ноября ждут гендиректора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Он приедет в краевую столицу вместе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, рассказали источники URA.RU в политэлитах региона. «Густов едет, в основном, по партийной линии. Он же является замом Турчака в ЕР. Главное мероприятие — конференция реготделения, где планируется избрание губернатора Дмитрия Махонина секретарем. Также они примут участие в церемонии пуска газа и поучаствуют в открытии обновленного сквера им. Гоголя», — говорят инсайдеры. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Газпром межрегионгаз». На момент публикации ответ не был получен. Сергея Густова и Андрея Турчака ждали в Перми с июля, однако визит несколько раз откладывался. Планировалось, что они проведут в Перми совещание по социальной догазификации: Прикамье занимает лидирующие позиции по исполнению этой программы. Однако в связи с плотным графиком Густова и Турчака в этот раз решено было ограничиться пуском газа.