26 ноября 2023

Компания мэрии Кургана зарабатывает на сдаче городских ограждений в металлолом

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, баня, баня 10, курганская баня
Муниципальные курганские бани получили прибыль в 600 тысяч рублей за сдачу городских ограждений в металлолом Фото:

МУП «Бытовые услуги», которое отвечает за работу общественных бань в Кургане (учредитель — администрация города) получает прибыль, сдавая в металлолом бывшие уличные ограждения и мешает жителям из-за шума, создаваемого их разрезанием. Об этом сообщил депутат курганской гордумы Иван Камшилов в эфире группы «Зауральский плацдарм» в соцсети «ВКонтакте».

«Обратились жители домов по улице Коли Мяготина, где находятся бани. Говорят, что жить стало невозможно: постоянно привозят металлолом, режут, шумят. Напомню, что во времена бывшего мэра Андрея Потапова была острая необходимость поставить на всех улицах и проспектах города ограждения, а теперь я вижу, что они огромной кучей разрезаны и складированы. <…> Одни ставят ограждения — другие срезают, сдают металл, а МУП получает прибыль. Вот так рационально расходуются бюджетные деньги», — заявил Камшилов. С его слов, МУП «Бытовые услуги» получили прибыль от сдачи металлолома на сумму 600 тысяч рублей с начала года.

Редакция URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу мэрии Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа.

Ранее URA.RU писало, что за последние годы на предприятии трижды менялось руководство. На конец 2019 года долги МУП оценивали в 5,3 млн рублей. Год назад сообщалось, что «Бытовые услуги» продавали здание одной из бань за 2,5 млн рублей. В декабре 2020 года сотрудники МУПа записывали видеообращение к главе Кургана Андрею Потапову, так как остались без зарплат. Также сообщалось, что заборы устанавливались рамках ГОСТа, но после изменений заборы были убраны там, где в них нет необходимости.

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МУП «Бытовые услуги», которое отвечает за работу общественных бань в Кургане (учредитель — администрация города) получает прибыль, сдавая в металлолом бывшие уличные ограждения и мешает жителям из-за шума, создаваемого их разрезанием. Об этом сообщил депутат курганской гордумы Иван Камшилов в эфире группы «Зауральский плацдарм» в соцсети «ВКонтакте». «Обратились жители домов по улице Коли Мяготина, где находятся бани. Говорят, что жить стало невозможно: постоянно привозят металлолом, режут, шумят. Напомню, что во времена бывшего мэра Андрея Потапова была острая необходимость поставить на всех улицах и проспектах города ограждения, а теперь я вижу, что они огромной кучей разрезаны и складированы. <…> Одни ставят ограждения — другие срезают, сдают металл, а МУП получает прибыль. Вот так рационально расходуются бюджетные деньги», — заявил Камшилов. С его слов, МУП «Бытовые услуги» получили прибыль от сдачи металлолома на сумму 600 тысяч рублей с начала года. Редакция URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу мэрии Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что за последние годы на предприятии трижды менялось руководство. На конец 2019 года долги МУП оценивали в 5,3 млн рублей. Год назад сообщалось, что «Бытовые услуги» продавали здание одной из бань за 2,5 млн рублей. В декабре 2020 года сотрудники МУПа записывали видеообращение к главе Кургана Андрею Потапову, так как остались без зарплат. Также сообщалось, что заборы устанавливались рамках ГОСТа, но после изменений заборы были убраны там, где в них нет необходимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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