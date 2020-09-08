Бани Кургана третий раз за год остались без руководителя

Из МУП «Бытовые услуги» уволился Максим Пивоваров (в центре) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из МУП «Бытовые услуги», которое отвечает за бани, уволился врио директора Максим Пивоваров. Данную информацию URA.RU подтвердил сам бывший руководитель предприятия. В 2020 году предприятия трижды оставалось без руководителя.

«Я не являюсь больше заместителем директора и не являюсь временно исполняющим обязанности», — объяснил URA.RU Пивоваров. По его словам, директор департамента ЖКХ Александр Гонцов на заседании комиссии по развитию городского хозяйства заявил, что новый руководитель предприятия появится на следующей неделе.

Как сказал Пивоваров, он стал руководителем предприятия, чтобы работникам выдали долги по зарплате. Сотрудники не получали зарплату с мая. Бывший руководитель бань отметил, что на данный момент перед работниками предприятия задолженности нет благодаря полученному кредиту. В пресс-службу администрации Кургана URA.RU были направлены вопросы по данной теме.

Пивоварову предложили возглавить МУП «Бытовые услуги» 13 июля. До него с февраля банями руководил однопартиец Пивоварова по КПРФ Яков Сидоров. По его словам, это была провокация главы города Андрея Потапова, но Сидоров предложение принял. Он проработал до июля. На конец 2019 года предприятие имело задолженность в 5,3 млн рублей.