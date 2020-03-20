Жители Кургана подсказали власти, чем можно заменить заборы в городе

С 1 апреля ГОСТ позволит заменить заборы на кустарники Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В районе Заозерный (Курган), где проживает примерно треть горожан, местные жители хотят заменить заборы на кусты. С этим предложением они намерены обратиться к городской администрации. Об этом URA.RU рассказал руководитель движения «Наш Заозерный» Дмитрий Хапов.

На своей странице в соцсетях он объяснил, что движение поборется за ликвидацию части заборов вдоль проспекта Голикова. «В качестве альтернативы предложим использовать кустарники, высадить которые мы готовы помочь. 1 апреля мы напишем такое обращение в администрацию города Кургана», — сообщил URA.RU Хапов. Активисты также готовы найти деньги на озеленение.

С 1 апреля по ГОСТу необязательно будет ставить заборы в местах, где есть газон шире одного метра. В случаях, где забор нужен, его можно заменить на кустарник.

«После проведения ремонтных работ от ул. Мостостроителей до седьмого микрорайона были поставлены заборы. Раньше власти делали это в рамках ГОСТа, а раз сейчас в него внесли изменения, есть возможность от такого количества заборов избавиться», — объяснил URA.RU Хапов. Он добавил, что наличие заборов там не оправдано, так как вдоль проспекта посажены газон и деревья. На момент написания новости до пресс-службы городской администрации дозвониться не удалось.

Ранее жители Кургана возмутились установке заборов вокруг вокзалов. Сооружения позже обсмеял блогер Илья Варламов.