Тюменская агломерация включит в себя Нижнетавдинский и Тюменский районы

Руслан Кухарук ответил депутатам на вопрос о стратегии развития Тюменской агломерации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук ответил депутатам Тюменской областной думы на вопрос о стратегии развития Тюмени. Власти сейчас работают над разработкой долгосрочного плана социально-экономического развития Тюменской агломерации до 2025 года. В состав агломерации включены два района — Тюменский и Нижнетавдинский. Об этом сказано в информации главы города, переданной депутатам (документ имеется в распоряжении редакции URA.RU).

«Определены приоритетные направления, в которых должна развиваться агломерация. В перспективный состав Тюменской агломерации включены город Тюмень, Тюменский район, Нижнетавдинский район», — значится в документе.

Сейчас в Нижнетавдинском и Тюменском районах проживает более 162 тысяч жителей. Ранее Руслан Кухарук сообщил, что численность населения Тюмени составила 855 618 человек и необходимо учитывать темп прироста населения в плане формирования бюджета муниципалитета.