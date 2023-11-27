Тюменская агломерация включит в себя Нижнетавдинский и Тюменский районы

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Открытие развязки. Тюмень
Руслан Кухарук ответил депутатам на вопрос о стратегии развития Тюменской агломерации Фото:

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук ответил депутатам Тюменской областной думы на вопрос о стратегии развития Тюмени. Власти сейчас работают над разработкой долгосрочного плана социально-экономического развития Тюменской агломерации до 2025 года. В состав агломерации включены два района — Тюменский и Нижнетавдинский. Об этом сказано в информации главы города, переданной депутатам (документ имеется в распоряжении редакции URA.RU).

«Определены приоритетные направления, в которых должна развиваться агломерация. В перспективный состав Тюменской агломерации включены город Тюмень, Тюменский район, Нижнетавдинский район», — значится в документе.

Сейчас в Нижнетавдинском и Тюменском районах проживает более 162 тысяч жителей. Ранее Руслан Кухарук сообщил, что численность населения Тюмени составила 855 618 человек и необходимо учитывать темп прироста населения в плане формирования бюджета муниципалитета.

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Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук ответил депутатам Тюменской областной думы на вопрос о стратегии развития Тюмени. Власти сейчас работают над разработкой долгосрочного плана социально-экономического развития Тюменской агломерации до 2025 года. В состав агломерации включены два района — Тюменский и Нижнетавдинский. Об этом сказано в информации главы города, переданной депутатам (документ имеется в распоряжении редакции URA.RU). «Определены приоритетные направления, в которых должна развиваться агломерация. В перспективный состав Тюменской агломерации включены город Тюмень, Тюменский район, Нижнетавдинский район», — значится в документе. Сейчас в Нижнетавдинском и Тюменском районах проживает более 162 тысяч жителей. Ранее Руслан Кухарук сообщил, что численность населения Тюмени составила 855 618 человек и необходимо учитывать темп прироста населения в плане формирования бюджета муниципалитета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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