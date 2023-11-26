26 ноября 2023

Свердловским лесничим поднимут зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, лесничий, лесохозяйство
На зарплаты выделят почти 80 млн рублей Фото:

В Свердловской области на зарплаты лесничим будет выделено почти 80 млн рублей. Решение свердловского губернатора Евгения Куйвашева поддержали депутаты, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона (ДИП).

«На зарплату сотрудников 30 лесничеств будет направлено 79,3 миллиона рублей, также допсредства будут направлены на развитие природных парков: Шарташскому лесному парку выделят — десять млн рублей, парку „Река Чусовая“ — два млн рублей», — передает слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова ДИП.

Еще на 5,4 млн рублей купят лесопожарное оборудование и снаряжение. 7,3 млн рублей потратят на закупку частей для ремонта леспожарной техники.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Уральской авиабазы и лесничеств с 1 октября подняли зарплаты. На эти цели из бюджета региона было выделено 26,5 млн рублей.

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В Свердловской области на зарплаты лесничим будет выделено почти 80 млн рублей. Решение свердловского губернатора Евгения Куйвашева поддержали депутаты, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона (ДИП). «На зарплату сотрудников 30 лесничеств будет направлено 79,3 миллиона рублей, также допсредства будут направлены на развитие природных парков: Шарташскому лесному парку выделят — десять млн рублей, парку „Река Чусовая“ — два млн рублей», — передает слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова ДИП. Еще на 5,4 млн рублей купят лесопожарное оборудование и снаряжение. 7,3 млн рублей потратят на закупку частей для ремонта леспожарной техники. Ранее сообщалось, что сотрудникам Уральской авиабазы и лесничеств с 1 октября подняли зарплаты. На эти цели из бюджета региона было выделено 26,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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