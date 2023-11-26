Свердловским лесничим поднимут зарплаты

27 ноября 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

На зарплаты выделят почти 80 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области на зарплаты лесничим будет выделено почти 80 млн рублей. Решение свердловского губернатора Евгения Куйвашева поддержали депутаты, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона (ДИП). «На зарплату сотрудников 30 лесничеств будет направлено 79,3 миллиона рублей, также допсредства будут направлены на развитие природных парков: Шарташскому лесному парку выделят — десять млн рублей, парку „Река Чусовая“ — два млн рублей», — передает слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова ДИП. Еще на 5,4 млн рублей купят лесопожарное оборудование и снаряжение. 7,3 млн рублей потратят на закупку частей для ремонта леспожарной техники. Ранее сообщалось, что сотрудникам Уральской авиабазы и лесничеств с 1 октября подняли зарплаты. На эти цели из бюджета региона было выделено 26,5 млн рублей.

В Свердловской области на зарплаты лесничим будет выделено почти 80 млн рублей. Решение свердловского губернатора Евгения Куйвашева поддержали депутаты, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона (ДИП). «На зарплату сотрудников 30 лесничеств будет направлено 79,3 миллиона рублей, также допсредства будут направлены на развитие природных парков: Шарташскому лесному парку выделят — десять млн рублей, парку „Река Чусовая“ — два млн рублей», — передает слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова ДИП. Еще на 5,4 млн рублей купят лесопожарное оборудование и снаряжение. 7,3 млн рублей потратят на закупку частей для ремонта леспожарной техники. Ранее сообщалось, что сотрудникам Уральской авиабазы и лесничеств с 1 октября подняли зарплаты. На эти цели из бюджета региона было выделено 26,5 млн рублей.