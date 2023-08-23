23 августа 2023

Свердловские власти выделили 26 млн на увеличение зарплат борцам с лесными пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, лес, лесной пожар, лесной массив, лес в дыму, торфяники горят, торфяной пожар
Зарплаты сотрудников Уральской авиабазы и лесничеств проиндексируют на 10,9% Фото:

Правительство Свердловской области с 1 октября увеличит зарплаты сотрудников Уральской авиабазы и лесничеств. На эти цели из бюджета региона выделили 26,5 млн рублей, сообщает департамент информационной политики в официальном telegram-канале.

«Ранее для сотрудников Уральской авиабазы и лесничеств была предусмотрена индексация окладов на 5,5%. Из областного бюджета выделены дополнительные средства на повышение размера индексации с запланированных 5,5% до 10,9%. Речь идет о 1,2 тысячи сотрудников Уральской авиабазы и порядка тысячи сотрудников 30 лесничеств», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов

Зарплаты борцам с лесными пожарами повысят с 1 октября. Из бюджета уже выделили 26,5 млн рублей, эти деньги пойдут не только на повышение размера индексации должностных окладов, но и на охрану лесов от пожаров.

В Свердловской области с весны произошло множество лесных пожаров. Самые крупные из них — в поселках Сосьва, Шайдуриха, Таежный. Там сгорели десятки жилых домов.

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Правительство Свердловской области с 1 октября увеличит зарплаты сотрудников Уральской авиабазы и лесничеств. На эти цели из бюджета региона выделили 26,5 млн рублей, сообщает департамент информационной политики в официальном telegram-канале. «Ранее для сотрудников Уральской авиабазы и лесничеств была предусмотрена индексация окладов на 5,5%. Из областного бюджета выделены дополнительные средства на повышение размера индексации с запланированных 5,5% до 10,9%. Речь идет о 1,2 тысячи сотрудников Уральской авиабазы и порядка тысячи сотрудников 30 лесничеств», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов Зарплаты борцам с лесными пожарами повысят с 1 октября. Из бюджета уже выделили 26,5 млн рублей, эти деньги пойдут не только на повышение размера индексации должностных окладов, но и на охрану лесов от пожаров. В Свердловской области с весны произошло множество лесных пожаров. Самые крупные из них — в поселках Сосьва, Шайдуриха, Таежный. Там сгорели десятки жилых домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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