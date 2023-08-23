Свердловские власти выделили 26 млн на увеличение зарплат борцам с лесными пожарами

24 августа 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Зарплаты сотрудников Уральской авиабазы и лесничеств проиндексируют на 10,9% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство Свердловской области с 1 октября увеличит зарплаты сотрудников Уральской авиабазы и лесничеств. На эти цели из бюджета региона выделили 26,5 млн рублей, сообщает департамент информационной политики в официальном telegram-канале. «Ранее для сотрудников Уральской авиабазы и лесничеств была предусмотрена индексация окладов на 5,5%. Из областного бюджета выделены дополнительные средства на повышение размера индексации с запланированных 5,5% до 10,9%. Речь идет о 1,2 тысячи сотрудников Уральской авиабазы и порядка тысячи сотрудников 30 лесничеств», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов Зарплаты борцам с лесными пожарами повысят с 1 октября. Из бюджета уже выделили 26,5 млн рублей, эти деньги пойдут не только на повышение размера индексации должностных окладов, но и на охрану лесов от пожаров. В Свердловской области с весны произошло множество лесных пожаров. Самые крупные из них — в поселках Сосьва, Шайдуриха, Таежный. Там сгорели десятки жилых домов.

Правительство Свердловской области с 1 октября увеличит зарплаты сотрудников Уральской авиабазы и лесничеств. На эти цели из бюджета региона выделили 26,5 млн рублей, сообщает департамент информационной политики в официальном telegram-канале. «Ранее для сотрудников Уральской авиабазы и лесничеств была предусмотрена индексация окладов на 5,5%. Из областного бюджета выделены дополнительные средства на повышение размера индексации с запланированных 5,5% до 10,9%. Речь идет о 1,2 тысячи сотрудников Уральской авиабазы и порядка тысячи сотрудников 30 лесничеств», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов Зарплаты борцам с лесными пожарами повысят с 1 октября. Из бюджета уже выделили 26,5 млн рублей, эти деньги пойдут не только на повышение размера индексации должностных окладов, но и на охрану лесов от пожаров. В Свердловской области с весны произошло множество лесных пожаров. Самые крупные из них — в поселках Сосьва, Шайдуриха, Таежный. Там сгорели десятки жилых домов.