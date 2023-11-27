В Челябинске скончалась женщина, на которую напали с ножом в гипермаркете

В Челябинске в больнице скончалась женщина, на которую несколько недель назад сожитель напал с ножом в гипермаркете «Магнит». Как сообщили URA.RU 27 ноября в пресс-службе СКР по региону, уголовное дело будет переквалифицировано на более тяжкое.
«Действия обвиняемого будут переквалифицированы с «покушения на убийство» на «убийство», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Санкции данной статьи горазда суровее. Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.
9 ноября в одном из магазинов сети супермаркетов «Магнит» мужчина напал с ножом на свою сожительницу. Причиной нападения стала ревность. Мужчина был сразу задержан, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Расследование уголовного дела находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.
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