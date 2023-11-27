В Челябинске скончалась женщина, на которую напали с ножом в гипермаркете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, арест, уголовный кодекс, суд, мера пресечения, наручники
Уголовное дело будет переквалифицировано на более тяжкое Фото:

В Челябинске в больнице скончалась женщина, на которую несколько недель назад сожитель напал с ножом в гипермаркете «Магнит». Как сообщили URA.RU 27 ноября в пресс-службе СКР по региону, уголовное дело будет переквалифицировано на более тяжкое.

«Действия обвиняемого будут переквалифицированы с «покушения на убийство» на «убийство», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Санкции данной статьи горазда суровее. Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.

9 ноября в одном из магазинов сети супермаркетов «Магнит» мужчина напал с ножом на свою сожительницу. Причиной нападения стала ревность. Мужчина был сразу задержан, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Расследование уголовного дела находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в больнице скончалась женщина, на которую несколько недель назад сожитель напал с ножом в гипермаркете «Магнит». Как сообщили URA.RU 27 ноября в пресс-службе СКР по региону, уголовное дело будет переквалифицировано на более тяжкое. «Действия обвиняемого будут переквалифицированы с «покушения на убийство» на «убийство», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Санкции данной статьи горазда суровее. Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы. 9 ноября в одном из магазинов сети супермаркетов «Магнит» мужчина напал с ножом на свою сожительницу. Причиной нападения стала ревность. Мужчина был сразу задержан, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Расследование уголовного дела находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...