Челябинец напал с ножом на племянницу из-за неразделенного наследства

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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Причиной нападения стали давние обиды на мать одной из пострадавшей Фото:

Причиной нападения мужчины на студенток в деревне Голубинка (Челябинская область) стало неразделенное наследство с матерью одной из пострадавших. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчина по пьяни вспомнил все обиды.

«Мужчина выпивал со своей матерью. Его племянница с однокурсницей закрылись в соседней комнате. В ходе посиделок он припомнил решение о наследстве, которое было принято в пользу его сестры, матери одной из девочек. Тогда он ворвался в их комнату и начал тыкать в них ножом», — рассказал источник.

Сейчас мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Вскоре ему изберут меру пресечения. Девушки госпитализированы в районную больницу. Им оказывается квалифицированная помощь.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там пообещали уточнить информацию.

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Причиной нападения мужчины на студенток в деревне Голубинка (Челябинская область) стало неразделенное наследство с матерью одной из пострадавших. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчина по пьяни вспомнил все обиды. «Мужчина выпивал со своей матерью. Его племянница с однокурсницей закрылись в соседней комнате. В ходе посиделок он припомнил решение о наследстве, которое было принято в пользу его сестры, матери одной из девочек. Тогда он ворвался в их комнату и начал тыкать в них ножом», — рассказал источник. Сейчас мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Вскоре ему изберут меру пресечения. Девушки госпитализированы в районную больницу. Им оказывается квалифицированная помощь. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там пообещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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