Челябинец напал с ножом на племянницу из-за неразделенного наследства

Причиной нападения мужчины на студенток в деревне Голубинка (Челябинская область) стало неразделенное наследство с матерью одной из пострадавших. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчина по пьяни вспомнил все обиды.
«Мужчина выпивал со своей матерью. Его племянница с однокурсницей закрылись в соседней комнате. В ходе посиделок он припомнил решение о наследстве, которое было принято в пользу его сестры, матери одной из девочек. Тогда он ворвался в их комнату и начал тыкать в них ножом», — рассказал источник.
Сейчас мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Вскоре ему изберут меру пресечения. Девушки госпитализированы в районную больницу. Им оказывается квалифицированная помощь.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там пообещали уточнить информацию.
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