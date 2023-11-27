Челябинец напал с ножом на племянницу из-за неразделенного наследства

27 ноября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Причиной нападения стали давние обиды на мать одной из пострадавшей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Причиной нападения мужчины на студенток в деревне Голубинка (Челябинская область) стало неразделенное наследство с матерью одной из пострадавших. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчина по пьяни вспомнил все обиды. «Мужчина выпивал со своей матерью. Его племянница с однокурсницей закрылись в соседней комнате. В ходе посиделок он припомнил решение о наследстве, которое было принято в пользу его сестры, матери одной из девочек. Тогда он ворвался в их комнату и начал тыкать в них ножом», — рассказал источник. Сейчас мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Вскоре ему изберут меру пресечения. Девушки госпитализированы в районную больницу. Им оказывается квалифицированная помощь. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там пообещали уточнить информацию.

Причиной нападения мужчины на студенток в деревне Голубинка (Челябинская область) стало неразделенное наследство с матерью одной из пострадавших. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчина по пьяни вспомнил все обиды. «Мужчина выпивал со своей матерью. Его племянница с однокурсницей закрылись в соседней комнате. В ходе посиделок он припомнил решение о наследстве, которое было принято в пользу его сестры, матери одной из девочек. Тогда он ворвался в их комнату и начал тыкать в них ножом», — рассказал источник. Сейчас мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Вскоре ему изберут меру пресечения. Девушки госпитализированы в районную больницу. Им оказывается квалифицированная помощь. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там пообещали уточнить информацию.