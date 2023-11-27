В Сургуте становятся популярными 3D торты. Фото

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Мастер класс французского шеф-кондитера Жерома Шосесса в кондитерской Бонбон. Челябинск, торт, жосесс жером, дюпо, приготовление торта
Москвичи заинтересовались 3D тортами, которые изготавливает кондитер из Сургута Фото:

В Сургуте появился новый тренд на заказ 3D тортов, которые представляют собой объемные изображения различных предметов. Местный кондитер Екатерина Федотовских рассказала URA.RU, что такие десерты уже крайне популярны у жителей мегаполисов.

«Такие необычные 3D торты я начала делать не так давно. Мне часто пишут из Москвы и других крупных городов. Говорят, что хотят приехать в Сургут и заказать торт просто так, чтобы посмотреть на него вживую. Однажды у меня заказали торт „Южный полюс“ в виде льдины для путешественника, который бывал в Антарктиде», — рассказала Федотовских.

Объемные торты 3D бывают простой и сложной конструкции, работа над ними более трудоемкая в сравнении с обычными тортами. «Например, для изготовления торта в виде панельного дома сначала необходимо было создать макет из гипса, на котором далее отливалась форма, чтобы сделать шоколадный слепок. Только потом вылепливались балконы, окна из мастики», — добавила Федотовских.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте стали популярными торты в виде бомб с сюрпризом внутри. В качестве «начинки» таких изделий можно поместить небольшой подарок.

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В Сургуте появился новый тренд на заказ 3D тортов, которые представляют собой объемные изображения различных предметов. Местный кондитер Екатерина Федотовских рассказала URA.RU, что такие десерты уже крайне популярны у жителей мегаполисов. «Такие необычные 3D торты я начала делать не так давно. Мне часто пишут из Москвы и других крупных городов. Говорят, что хотят приехать в Сургут и заказать торт просто так, чтобы посмотреть на него вживую. Однажды у меня заказали торт „Южный полюс“ в виде льдины для путешественника, который бывал в Антарктиде», — рассказала Федотовских. Объемные торты 3D бывают простой и сложной конструкции, работа над ними более трудоемкая в сравнении с обычными тортами. «Например, для изготовления торта в виде панельного дома сначала необходимо было создать макет из гипса, на котором далее отливалась форма, чтобы сделать шоколадный слепок. Только потом вылепливались балконы, окна из мастики», — добавила Федотовских. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте стали популярными торты в виде бомб с сюрпризом внутри. В качестве «начинки» таких изделий можно поместить небольшой подарок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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