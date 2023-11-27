В Сургуте появился новый тренд на заказ 3D тортов, которые представляют собой объемные изображения различных предметов. Местный кондитер Екатерина Федотовских рассказала URA.RU, что такие десерты уже крайне популярны у жителей мегаполисов.
«Такие необычные 3D торты я начала делать не так давно. Мне часто пишут из Москвы и других крупных городов. Говорят, что хотят приехать в Сургут и заказать торт просто так, чтобы посмотреть на него вживую. Однажды у меня заказали торт „Южный полюс“ в виде льдины для путешественника, который бывал в Антарктиде», — рассказала Федотовских.
Объемные торты 3D бывают простой и сложной конструкции, работа над ними более трудоемкая в сравнении с обычными тортами. «Например, для изготовления торта в виде панельного дома сначала необходимо было создать макет из гипса, на котором далее отливалась форма, чтобы сделать шоколадный слепок. Только потом вылепливались балконы, окна из мастики», — добавила Федотовских.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте стали популярными торты в виде бомб с сюрпризом внутри. В качестве «начинки» таких изделий можно поместить небольшой подарок.
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