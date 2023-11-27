Появились подробности о первом погибшем из-за шторма в Крыму

Из-за шторма в Крыму погиб человек
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Погибший от шторма человек вышел смотреть на волны Фото:
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Крым накрыло ураганным ветром

Один человек погиб в результате шторма в Крыму. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«Есть погибший, предварительно это село Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — сказал Крючков в эфире телеканала «Россия 24». Ливни и ураганный ветер силой до 40 метров в секунду пришли в регион вместе со средиземноморским циклоном.

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Ранее URA.RU сообщало, что из-за штормовой погоды в Крыму обесточены многие села, есть повреждения газопроводов и повалено много деревьев. Трасса Саки — Евпатория перекрыта из-за сильного подтопления, а понедельник в регионе объявлен нерабочим днем. Стихию прозвали «штормом века». Также ураган прошел в Краснодарском крае. Из-за непогоды на мель выбросило сухогруз Blue Shark, ряд рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы.

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Один человек погиб в результате шторма в Крыму. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. «Есть погибший, предварительно это село Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — сказал Крючков в эфире телеканала «Россия 24». Ливни и ураганный ветер силой до 40 метров в секунду пришли в регион вместе со средиземноморским циклоном. Ранее URA.RU сообщало, что из-за штормовой погоды в Крыму обесточены многие села, есть повреждения газопроводов и повалено много деревьев. Трасса Саки — Евпатория перекрыта из-за сильного подтопления, а понедельник в регионе объявлен нерабочим днем. Стихию прозвали «штормом века». Также ураган прошел в Краснодарском крае. Из-за непогоды на мель выбросило сухогруз Blue Shark, ряд рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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