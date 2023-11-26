На осужденного за педофилию свердловского тренера завели еще одно дело. Фото

27 ноября 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Николая Ражева осудили из-за слов бывшей воспитанницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На осужденного за педофилию 85-летнего тренера из Екатеринбурга Николая Ражева завели второе дело, когда его уже поместили в СИЗО. Об этом URA.RU рассказал адвокат Юлия Бузуева на пресс-конференции для журналистов. В Свердловской областном суде 28 октября рассмотрят апелляцию на обвинительный приговор, который Ражеву вынесли осенью. «Было еще заявление от другой девочки. Дело было возбуждено даже без ее опроса. Мама школьницы просила прекратить дело, оно никогда не приходило в суд», — пояснила Бузуева. По ее словам, это дело — призрак. «Эпизод ничем не подтверждается», — отметила адвокат. Уголовное дело против Ражева завели в 2021 году. Его обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. Осудили тренера 2 октября 2023-го: он получил два года колонии строгого режима. Прокурор запрашивал семь лет. Сторона защиты считает, что приговор вынесли ошибочно. Пресс-конференцию собрали за сутки до судебного заседания Фото: Илья Московец © URA.RU Поддержать Ражева пришли десятки человек Фото: Илья Московец © URA.RU

На осужденного за педофилию 85-летнего тренера из Екатеринбурга Николая Ражева завели второе дело, когда его уже поместили в СИЗО. Об этом URA.RU рассказал адвокат Юлия Бузуева на пресс-конференции для журналистов. В Свердловской областном суде 28 октября рассмотрят апелляцию на обвинительный приговор, который Ражеву вынесли осенью. «Было еще заявление от другой девочки. Дело было возбуждено даже без ее опроса. Мама школьницы просила прекратить дело, оно никогда не приходило в суд», — пояснила Бузуева. По ее словам, это дело — призрак. «Эпизод ничем не подтверждается», — отметила адвокат. Уголовное дело против Ражева завели в 2021 году. Его обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. Осудили тренера 2 октября 2023-го: он получил два года колонии строгого режима. Прокурор запрашивал семь лет. Сторона защиты считает, что приговор вынесли ошибочно.