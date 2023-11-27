Песков: на Украине остались те, кто сохранил способность трезво мыслить

27 ноября 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

На Украине остаются те, кто понимает суть происходящего, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В украинском обществе остались люди, способные трезво мыслить и те, кто понимает суть происходящего. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Общество на Украине само дестабилизируется. Там много разных точек зрения и есть те, кто понимает суть происходящего. Есть те, кто сохраняет способность трезво мыслить. Если имеются ввиду эти попытки, то это те внутренние процессы, которые в самом обществе происходят», — заявил Дмитрий Песков. Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал интервью британской газете The Times. В нем он обвинил Россию в расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. По его словам, РФ якобы запустила агентов в ряды СБУ, чтобы «дестабилизировать общество». Российский лидер ранее не раз заявлял, что Киев полностью контролируют западные кураторы и именно они отвечают за политические перестановки на Украине.

В украинском обществе остались люди, способные трезво мыслить и те, кто понимает суть происходящего. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Общество на Украине само дестабилизируется. Там много разных точек зрения и есть те, кто понимает суть происходящего. Есть те, кто сохраняет способность трезво мыслить. Если имеются ввиду эти попытки, то это те внутренние процессы, которые в самом обществе происходят», — заявил Дмитрий Песков. Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал интервью британской газете The Times. В нем он обвинил Россию в расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. По его словам, РФ якобы запустила агентов в ряды СБУ, чтобы «дестабилизировать общество». Российский лидер ранее не раз заявлял, что Киев полностью контролируют западные кураторы и именно они отвечают за политические перестановки на Украине.